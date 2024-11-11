На Херсонщині росіяни влучили у освітній заклад, пошкодили газопровід та будинки

Також окупанти понівечили газопровід, гараж, мотоцикл та приватні автомобілі.

Російські військові поцілили в освітній заклад та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкодили 9 приватних будинків.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Микільське, Берислав, Томарине, Михайлівка, Шляхове, Зміївка, Новокаїри, Ольгівка та місто Херсон.

Від обстрілів ворога постраждали 14 населених пунктів області, поранена людина.

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