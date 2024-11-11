На Херсонщині росіяни влучили у освітній заклад, пошкодили газопровід та будинки

Упродовж доби росіяни атакували 14 населених пукнтів Херсонської області. Поранена людина.
Проо це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Микільське, Берислав, Томарине, Михайлівка, Шляхове, Зміївка, Новокаїри, Ольгівка та місто Херсон.
Російські військові поцілили в освітній заклад та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкодили 9 приватних будинків.
Також окупанти понівечили газопровід, гараж, мотоцикл та приватні автомобілі.