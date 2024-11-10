Головне за неділю, 10 листопада: обстріл Сумщини, наслідки удару по Харківщині, понад 150 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 154 бойових зіткнення, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 991-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 10 листопада відбулося 154 бої.

На Покровському напрямку зафіксували 35 штурмів, на Курахівському - 46.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 10 листопада – в новині.

10 листопада російські окупанти обстріляли Свеську громаду на Сумщині. Є постраждалі, пише «Суспільне».

За словами голови громади Дар’ї Даріко, одна людина загинула, троє поранені.

За інформацією обласної військової адміністрації, цього дня в області сили ППО збили 10 ворожих «шахедів».

За інформацією обласної прокуратури, кількість поранених внаслідок удару по Чугуївській громаді зросла до 5.

Спершу було відомо про поранення 63-річного цивільного. Його у важкому стані забрали до лікарні.

Також постраждали чоловік і жінка, будинок яких потрапив під обстріл.

Серед поранених є 17-річна дівчина і 10-річний хлопчик.

Обраний президент США Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, повідомляє видання Washington Post із посиланням на джерела.

Трамп телефонував президенту РФ зі свого курорту у Флориді у четвер. Обраний американський президент порадив Путіну не загострювати війну в Україні і нагадав йому про значну військову присутність США у Європі.

Трамп висловив зацікавленість у подальших розмовах для обговорення «швидшого вирішення війни в Україні» і коротко порушив питання про території.

Днями політик заявив, що після виборів вже поговорив приблизно із 70 світовими лідерами.

Владу України поінформували про дзвінок Трампа Путіну, заперечень не було.

Росія зібрала 50 000 солдатів, зокрема північнокорейських військових, для наступу з метою повернення території, захопленої Україною в Курській області Росії.

Про це пише New York Times з посиланням на офіційних осіб США та України.

У новій оцінці США йдеться, що Росія нагромадила сили без необхідності виводити солдатів зі сходу України ‒ її головного бойового пріоритету. Це дозволяє Москві тиснути на кількох фронтах одночасно.

Росіяни атакували українські позиції ракетними ударами та артилерійським вогнем, але вони ще не почали там великого наступу, заявили представники США. Українські чиновники кажуть, що очікують такої атаки за участю північнокорейських військ найближчими днями.

Наразі північнокорейці тренуються з російськими силами в крайній західній частині Курщини.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!