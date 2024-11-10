WP: Трамп провів розмову з Путіним. Закликав не загострювати війну в Україні

Обраний президент нагадав диктаторові про значну військову присутність США у Європі.

Обраний президент США Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, повідомляє видання Washington Post із посиланням на джерела.

Трамп телефонував президенту РФ зі свого курорту у Флориді у четвер. Обраний американський президент порадив Путіну не загострювати війну в Україні і нагадав йому про значну військову присутність США у Європі.

Трамп висловив зацікавленість у подальших розмовах для обговорення «швидшого вирішення війни в Україні» і коротко порушив питання про території.

Днями політик заявив, що вже поговорив приблизно із 70 світовими лідерами після виборів.

Владу України поінформували про дзвінок Трампа Путіну, заперечень не було.