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Високий представник ЄС Жозеп Боррель прибув до Києва

Це його останній візит на посаді високого представника ЄС.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель прибув до Києва
Жозеп Боррель в Києві
Фото: Жозеп Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель прибув до Києва в межах свого останнього візиту на посаді глави євродипломатії.

Про це він написав у мережі "Х".

За словами Високого предиставника ЄС, це його п'ятий візит до Києва з початку повномасштабного вторгнення РФ і останній на посаді високого представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки.

"Підтримка України з боку ЄС стала моїм особистим пріоритетом під час мандату і залишатиметься на порядку денному ЄС", — зазначає Боррель.

  • Під час неформальної зустрічі Європейської ради у Буапешті, глава євродипломатії ЄС заявив, що ситуація у світі вимагає від Європи та України єдності і вони мають перебувати за столом світової геополітичної гри, а не у її меню. 
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