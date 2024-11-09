Високий представник ЄС Жозеп Боррель прибув до Києва в межах свого останнього візиту на посаді глави євродипломатії.
Про це він написав у мережі "Х".
За словами Високого предиставника ЄС, це його п'ятий візит до Києва з початку повномасштабного вторгнення РФ і останній на посаді високого представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки.
"Підтримка України з боку ЄС стала моїм особистим пріоритетом під час мандату і залишатиметься на порядку денному ЄС", — зазначає Боррель.
- Під час неформальної зустрічі Європейської ради у Буапешті, глава євродипломатії ЄС заявив, що ситуація у світі вимагає від Європи та України єдності і вони мають перебувати за столом світової геополітичної гри, а не у її меню.