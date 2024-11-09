Це його останній візит на посаді високого представника ЄС.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель прибув до Києва в межах свого останнього візиту на посаді глави євродипломатії.

Про це він написав у мережі "Х".

За словами Високого предиставника ЄС, це його п'ятий візит до Києва з початку повномасштабного вторгнення РФ і останній на посаді високого представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки.

"Підтримка України з боку ЄС стала моїм особистим пріоритетом під час мандату і залишатиметься на порядку денному ЄС", — зазначає Боррель.