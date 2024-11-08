Шмигаль: Президент не підпише резонансний законопроєкт щодо штрафів за зберігання дров

Урдя сприятиме українцям, які заготовляють дрова на зиму.

Під час засідання Уряду Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заяви, що жодних обмежень на заготівлю дров для людей немає і не буде. Президент не підпише законопроєкт.

Про це Шмигаль написав у Telegram.

"Резонансний депутатський законопроєкт щодо штрафів за зберігання дров не буде підписаний Президентом України", — заявив Прем'єр.

Також він наголосив, що уряд сприятиме українцям, які заготовляють дрова для опалення осель взимку. "Адже у сільській місцевості це важливе резервне, а іноді й основне паливо".

Шмигаль додає, що уряд має відповідну програму підтримки, яку реалізовує разом із партнерами.