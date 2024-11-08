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Шмигаль: Президент не підпише резонансний законопроєкт щодо штрафів за зберігання дров

Урдя сприятиме українцям, які заготовляють дрова на зиму.

Шмигаль: Президент не підпише резонансний законопроєкт щодо штрафів за зберігання дров
Денис Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль

Під час засідання Уряду Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заяви, що жодних обмежень на заготівлю дров для людей немає і не буде. Президент не підпише законопроєкт.

Про це Шмигаль написав у Telegram.

"Резонансний депутатський законопроєкт щодо штрафів за зберігання дров не буде підписаний Президентом України", — заявив Прем'єр.

Також він наголосив, що  уряд сприятиме українцям, які заготовляють дрова для опалення осель взимку. "Адже у сільській місцевості це важливе резервне, а іноді й основне паливо".

Шмигаль додає, що уряд має відповідну програму підтримки, яку реалізовує разом із партнерами.

  • Раніше радник президента України Дмитро Литвин повідомив ВВС Україна про те, чи підпише Володимир Зеленський “закон про дрова”.
  • Більше про скандальний законопроєкт читайте у матеріалі "Закон про дрова": навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть".
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