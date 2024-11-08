Шмигаль: Президент не підпише резонансний законопроєкт щодо штрафів за зберігання дров

Під час засідання Уряду Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заяви, що жодних обмежень на заготівлю дров для людей немає і не буде. Президент не підпише законопроєкт.
Про це Шмигаль написав у Telegram.
"Резонансний депутатський законопроєкт щодо штрафів за зберігання дров не буде підписаний Президентом України", — заявив Прем'єр.
Також він наголосив, що уряд сприятиме українцям, які заготовляють дрова для опалення осель взимку. "Адже у сільській місцевості це важливе резервне, а іноді й основне паливо".
Шмигаль додає, що уряд має відповідну програму підтримки, яку реалізовує разом із партнерами.
- Раніше радник президента України Дмитро Литвин повідомив ВВС Україна про те, чи підпише Володимир Зеленський “закон про дрова”.
- Більше про скандальний законопроєкт читайте у матеріалі "Закон про дрова": навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть".