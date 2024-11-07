Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно

Народний депутат Ярослав Железняк анонсував подання до Верховної Ради законопроєкту щодо декриміналізації порнографії.

Про це він сказав у програмі "Дорослий погляд" на LB live. За його словами, це має відбутися вже найближчим часом.

Говорячи про резонансний законопроєкт про притягнення відповідальності за зберігання певної кількості дрів, нардеп припустив, що президент його вже не підпише.

"Раз щось намагалися криміналізувати – давайте щось декриміналізуємо. Сьогодні, напевно, вже завтра, подаємо погоджений з колегами закон про декриміналізацію порно. Справді дикість, що ми за це в тюрму садимо", – прокоментував парламентар.