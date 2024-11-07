Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно

Народний депутат Ярослав Железняк анонсував подання до Верховної Ради законопроєкту щодо декриміналізації порнографії.
Про це він сказав у програмі "Дорослий погляд" на LB live. За його словами, це має відбутися вже найближчим часом.
Говорячи про резонансний законопроєкт про притягнення відповідальності за зберігання певної кількості дрів, нардеп припустив, що президент його вже не підпише.
"Раз щось намагалися криміналізувати – давайте щось декриміналізуємо. Сьогодні, напевно, вже завтра, подаємо погоджений з колегами закон про декриміналізацію порно. Справді дикість, що ми за це в тюрму садимо", – прокоментував парламентар.
- Стаття 301 КК України визначає, що ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. З 2021 року діє відокремлена стаття за порнографію за участі неповнолітніх.
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Торік Опендатабот повідомляв про зростання кількості кримінальних справ щодо порноконтенту, писала "Економічна правда". До Ради вже подавали законопроєкт щодо декриміналізації порно. Він не скасовував відповідальності за порно з неповнолітніми і посилював її за поширення порноконтенту серед дітей. Але тоді законопроєкт на сайті Ради не з'явився.