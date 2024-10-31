Бюджет-25: гроші на дороги — на ЗСУ, без підвищення зарплат прокурорам та соцстандартів українцям

31 жовтня Верховна Рада України голосами нардепів «Слуги народу», двох груп колишньої забороненої проросійської партії ОПЗЖ, «Довіри» та «За майбутнє» прийняла у першому читанні проєкт держбюджету на 2025 рік.

До першого читання парламентарі подали понад 2 тисячі своїх правок на майже 6 трлн гривень. Зокрема, депутати пропонували уряду збільшити прожитковий мінімум та створити спецфонд з військового збору на потреби армії. При чому військовий збір заднім числом у податкових змінах хочуть збільшити з 1,5% до 5%. Не обійшлося й без традиційних поправок від нардепів на фінансування доріг, ремонту на округах та сумнівних програм.

Фото: ВРУ Засідання ВРУ 31 жовтня 2024 року.

Врешті, більшість правок була відхилена. Окрім двох ключових змін до першого читання: кошти Дорожнього фонду будуть скеровані на потреби нацбезпеки. Також вдалося «збити» пропозицію уряду та Офісу Генпрокурора про збільшення зарплат прокурорам.

Однак, треба врахувати, що це лише перше читання держбюджету. Тепер документ повернуть Кабміну, який, відповідно до процедури розгляду, має доопрацювати його у 14-денний строк вже для голосування в Раді у другому читанні та в цілому.

Опозиційні фракції розкритикували проєкт бюджету на наступний рік через відсутність зростання соцстандартів.

Що нардепи пропонують змінити в проєкті головного кошторису держави на 2025 рік, — в матеріалі LB.ua.