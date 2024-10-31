Держпродспоживслужба відкриває нові ринки збуту до Китаю

Україна відкриває нові ринки збуту української продукції рослинного та тваринного походження до Китаю.

Як йдеться у повідомленні пресслужби Держпродспоживслужби, про це йшлося на зустрічі із представниками Генеральної митної адміністрації КНР (GACC) за участі Посольства України в Китайській Народній Республіці (КНР) та Посольства КНР в Україні.

"Китай є важливим ринком збуту агропродукції для національних експортерів, тому...триває постійна взаємодія Держпродспоживслужби та компетентного органу КНР. Наша ціль відкрити ще 7 нових ринків. Це довготривалий процес узгодження, але крок за кроком ми досягаємо успіху", – зазначив перший заступник голови Держпродспоживслужби Олег Осіян.

Сторони обговорили проєкти двосторонніх міжнародних договорів з експорту гороху, пшеничного борошна, кормів для домашніх тварин, яловичини, кукурудзи, м’яса птиці, водних продуктів дикого вилову з України до Китаю. Кожен із зазначених документів знаходиться на різному етапі опрацювання та погодження.

Наразі протокол по гороху знаходиться на стадії завершення внутрішньодержавного погодження в Україні, а тексти направлено на розгляд до компетентного органу Китаю.

Як зазначили у Держпродспоживслужбі, це – один із ринків, який знаходиться на фінальному етапі відкриття. Після підписання двостороннього протоколу для українського аграрного бізнесу відкриються нові можливості стосовно експорту.

Останнім ринком, що був відкритий для українських виробників до Китаю був мед. Форму Сертифікату здоров’я на експорт меду з України до Китайської Народної Республіки погодили на початку цього року.

Наразі на розгляді китайських колег знаходяться проєкти протоколів щодо експорту м’яса птиці та риби. Держпродспоживслужба направила свої пропозиції щодо тексту протоколу восени.

Протокол щодо водних продуктів дикого вилову вже пройшов внутрішньодержавне погодження та знаходиться на етапі фінального затвердження китайською стороною. Також наразі проходять етап внутрішньодержавного погодження тексти протоколів щодо яловичини та кормів для домашніх тварин.