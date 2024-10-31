Проєкт бюджету від лейбористів у Британії передбачає рекордне підняття податків

Нова міністерка фінансів Сполученого Королівства Рейчел Рівз презентувала проєкт бюджету від уряду лейбористів, що передбачає рекордне за тридцять років збільшення податкового надходження.

Як пише Reuters, дебютний бюджет команди прем'єра Кіра Стармера зосереджений на "відновленні стабільності публічного фінансування та перебудові громадських сервісів". Для цього казну збираються додатково наповнити на 40 мільярдів фунтів за рахунок підвищення податків.

Як запевняють лейбористи, зростання ставок стосуватиметься найбагатших британців та великого бізнесу, а не середнього класу. Вони також поскаржилися, що змушені "закривати чорну діру, залишену владою консерваторів".

План першої жінки на посаді канцлера казначейства (аналог міністра фінансів) передбачає, що понад 38% усіх доходів держава отримає саме від податків - це найвищий показник в історії країни. Підвищення на 40 мільярдів фунтів становить 1,25% цієї суми, що є найбільшим зростанням податків у відсотковому відношенні з 1993 року.