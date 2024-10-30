Керівник Мінгромад анонсував роботу нових пунктів пропуску на Закарпатті

На Закарпатті запрацюють нові пункти пропуску для вантажного та пасажирського транспорту, у планах – реконструкція терміналів.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр із відновлення Олексій Кулеба.

«Найближчим часом запустимо для руху порожніх вантажівок пункт пропуску «Лужанка». Цим розвантажимо єдиний вантажний пункт з Угорщиною «Чоп - Захонь». В цьому році також плануємо відкрити і пункт пропуску для пасажирського транспорту - «Велика Паладь». Працювати він буде на тимчасовій інфраструктурі. Наразі пропрацьовуємо це питання з УгорщиноюУ наступному році розпочнемо будівництво нового великого пункту пропуску «Біла Церква». Для запуску цього пункту пропуску румунська сторона вже завершує будівництво мосту через річку Тиса», – розповів Кулеба.

Наступним етапом роботи на Закарпатті стане реконструкція терміналів пункту пропуску «Ужгород» для розмежування вантажного та пасажирського транспорту. Це має збільшити пропускну спроможність для вантажівок на 30%.

«Паралельно працюємо у питанні забезпечення швидкого перетину кордону для тих компаній, що мають статус субʼєктів спільного транзиту. Йдеться про можливість пріоритету в системі єЧерга. Очікуємо відповідний протокол для обміну даними від колег з Державної митної служби та будемо запускати цю можливість в системі єЧерга», – додав Кулеба.