Верховна Рада схвалила "бюджетні висновки" в першому читанні. Підвищення зарплат прокурорам "збили" поправкою

Після розгляду поправок голосуватимуть за сам бюджет.

Верховна Рада проголосувала за так звані бюджетні висновки в першому читанні. Комітет врахував певні правки, які тепер уряд має внести до тексту законопроєкту.

За проголосували 234 нардепи. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Підвищення зарплат прокурорам вдалося збити поправкою до законопроєкту про бюджет. Це підвищення було закладено до "бюджетних висновків".

Раніше голова бюджетного комітету Роксолана Підласа пояснювала, що у висновках хочуть:

усі джерела наповнення дорожнього фонду (це 43,2 млрд грн в наступному році) спрямувати в загальний фонд бюджету – на першочергові потреби, насамперед, потреби національної безпеки та оборони,

щонайменше 2 мдрд грн спрямувати на гуманітарне розмінування,

виключити пропозицію перевести рахунки в банках лікарень до Казначейства,

Апарат Верховної Ради з 1 квітня 2025 року переходить в грейдову систему оплати праці,

так звана «чорнобильська пенсія»/доплата непрацюючим пенсіонерам у зоні відселення/ буде виплачуватись лише тим, хто дійсно жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік (ціна питання виплати пенсій новим «поселенцям» становить близько 15 млрд грн),

переглянути ідею запровадження у 2025 році преміювання суддів місцевих судів і відповідно переглянути видатки на їх забезпечення,

розглянути можливість виділення фінансування (4,8 млрд грн) на нові пасажирські вагони,

розглянути можливість спрямувати 4% ПДФО до бюджетів до ОТГ і одночасно відмовитись від субвенції з державного бюджету обласним бюджетам на компенсацію різниці в тарифах на комунальні послуги,

визначитися щодо доцільності перерахування до державного бюджету реверсу з бюджетів ОМС, тобто залишити 12,9 млрд грн бюджетам ОМС.

Тепер нардепи почали розгляд поправок до законопроєкту про бюджет, після чого за документ голосуватимуть у першому читанні.