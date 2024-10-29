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Головне за вівторок, 29 жовтня: ракетна атака на Одещину, ситуація в Покровську, понад 150 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 158 бойових зіткнень, ворожі обстріли, продовження воєнного стану і мобілізації, відставка Генпрокурора. Яким запам’ятається 979-й день повномасштабної війни.

Головне за вівторок, 29 жовтня: ракетна атака на Одещину, ситуація в Покровську, понад 150 боєзіткнень
Фото: ДСНС

Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію в Україні. Це вже 13 таке голосування.

За продовження воєнного стану проголосували 311 нардепів, за мобілізацію – 304 . Голосування транслював народний депутат Олексій Гончаренко.

Законопроєкти доповідав секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко. Він сказав, що необхідно мобілізувати ще понад 160 000 людей. Це дасть можливість укомплектувати частини на більш ніж 80%.

Загалом мобілізували понад один мільйон.

Воєнний стан і мобілізація продовжені на 90 днів – до 7 лютого. Подання щодо продовження вносив президент України.

Законопроєкт в цілому підтримали 284 депутати, повідомила нардеп Ірина Геращенко. Вона зазначила, що законопроєкт модернізує процедуру медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) через:

  • можливість онлайн-участі осіб на засіданнях МСЕК, що зменшить витрати часу та коштів для пацієнтів;
  • зміни в порядку встановлення інвалідності: пропонується замість особистої присутності розглядати документи осіб для експертизи;
  • внесення інформації про результати МСЕК до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) для спрощення доступу лікарів до даних і пришвидшення ухвалення рішень й прозорості.

Водночас, як зазначає Ірина Геращенко, виникає питання щодо майбутнього МСЕК, адже Зеленський заявив про їх ліквідацію з 1 січня 2025 року.

Верховна Рада погодила відставку генерального прокурора Андрія Костіна, який займав цю посаду з липня 2022.

За проголосували 255 нардепів, стало відомо з трансляції депутата Олексія Гончаренка. Тепер указ про звільнення має підписати президент.

Андрій Костін подав у відставку на тлі скандалу з корупцією у МСЕК та прокурорами, які оформлювали собі інвалідність, аби отримувати виплати.

Костіна давно називали одним з кандидатів на посаду посла в Нідерландах, де розташовано Міжнародний кримінальний суд. Однак чи погодить сама країна такого посла? Докладно про це – в матеріалі "Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?".

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

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