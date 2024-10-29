Рада дозволила звільнити генпрокурора Костіна

За це проголосували 255 нардепів.

Верховна Рада погодила відставку генерального прокурора Андрія Костіна, який займав цю посаду з липня 2022.

За проголосували 255 нардепів, стало відомо з трансляції депутата Олексія Гончаренка. Тепер указ про звільнення має підписати президент.

До потрапляння в Верховну Раду за списком "Слуги народу" Костін займався адвокатською діяльністю. У Верховній Раді він очолював правовий комітет.

Андрій Костін подав у відставку на тлі скандалу з корупцією у МСЕК та прокурорами, які оформлювали собі інвалідність, аби отримувати виплати.

Костіна давно називали одним з кандидатів на посаду посла в Нідерландах, де розташовано Міжнародний кримінальний суд. Однак чи погодить сама країна такого посла? Докладно про це – в матеріалі "Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?".