Bihus info: відповідальне за будівництво управління МО очолює людина, пов'язана з нардепом ОПЗЖ Ісаєнком

Влітку цього року начальником відділу технагляду Головного управління капіталовкладень міністерства оборони України, яке відповідає за зведення військових об'єктів і житла, став Василь Шомонка – людина з нулем днів досвіду на державній службі, призначена без конкурсу. Шомонка роками працював на будівельну фірму Perfect Group – компанію, що, за даними журналістів Bihus info, пов'язана з нардепом від проросійської колишньої ОПЗЖ Дмитром Ісаєнком.

Perfect Group почали створювати ще на початку 2000-х, коли сам Ісаєнко працював у структурах МО, відповідальних за будівництво. Непублічно він роздавав землі і будівельні підряди міністерства фірмам, записаним на його приятелів.

Однак, за даними журналістів, уже тоді все вказувало на те, що насправді контролював ці компанії він сам. Після МО Ісаєнко вісім років був заступником міністра в регіонбуді, де, зокрема, курував зведення оборонних споруд в Луганській і Донецькій області. Його звільнили після того, як у нього знайшли підробну довідку учасника АТО. У 2019 році він став нардепом від ОПЗЖ, а після її заборони увійшов до "Відновлення України".

Ісаєнко декларував інвестфонд "Княгиня Ярослава" – "гаманець" проєктів Perfect Group. Потім у декларації стали з'являтися афільовані з Perfect Group компанії. Хоч сам він сказав, що до цієї фірми не має відношення.

Формальним підтвердженням того, що Ісаєнко все ж має відношення до фірми, стало те, що НАБУ та САП оголосили йому підозру. У 2020 він захотів забудувати ділянку Управління справами Верховної Ради, тож, за даними слідства, вступив у змову з керівництвом профільного державного підприємства. Змова полягала в тому, щоб будівництво проводила ТОВ "Ніка ЛТД". Шомонка встиг попрацювати в ній інженером у той же період, за який коли Ісаєнку оголосили підозру. І він не пересічний інженер, а роками офіційно "володів" понад 20 компаніями Perfect Group.