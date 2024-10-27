Зеленський анонсував більше дипломатичних новин і пакетів підтримки України

"Сьогодні готуємось до роботи з партнерами на тижні".

Президент Володимир Зеленський повідомив, що наступного тижня має бути більше дипломатичних новин і пакетів підтримки України.

Про це він заявив у вечірньому зверненні.

"Сьогодні готуємось до роботи з партнерами на тижні. Зокрема, з нашими європейськими партнерами – з тими, хто підтримує нас дуже принципово й дієво. Ми створили цей новий формат співпраці – Україна плюс країни Північної Європи. І в рамках цього формату незмінно нарощуємо нашу взаємодію. Оборонну, політичну, економічну. І в основі всього цього – наша ціннісна взаємодія. Те, як ми бачимо життя в Європі. Те, якою ми хочемо передати нашу Європу наступним поколінням. Точно безпечною, точно демократичною й точно здатною захищати інтереси європейців", - сказав Зеленський.

Він висловив вдячність кожній країні з цього формату, зокрема Фінляндії, Швеції, Норвегії, Данії, Ісландії.

"Очікуємо від усіх партнерів підтримки Плану перемоги. Всі вони однаково розуміють, наскільки важливо бути рішучими. Розуміють, що треба створювати проблеми агресору, щоб Росія втрачала можливість псувати життя світу", - додав президент.

"Будемо говорити з «нордиками» про нові принципові кроки, які можуть посилити тиск на Росію за цю війну й заради чесної дипломатії. Тож дипломатичних новин і нових пакетів підтримки України має бути наступного тижня більше", - наголосив Зеленський.

За словами президента, ключовим пріоритетом є підтримка українських позицій на найскладніших напрямках, підтримка українських воїнів, внутрішнього виробництва зброї й зокрема – дронів.

"Окремо працюємо і на рівні країн, і на рівні найбільших світових компаній – виробників енергетичного обладнання – для посилення нашої енергосистеми перед зимою", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, Зеленський має відвідати засідання Північної Ради у столиці Ісландії – Рейк’явіку.