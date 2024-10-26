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Кислиця: генсеку ООН заборонено зустрічатися з особами, які мають ордер на арешт МКС

Генсек ООН Гутерреш під час саміту БРІКС зустрівся із президентом РФ.

Кислиця: генсеку ООН заборонено зустрічатися з особами, які мають ордер на арешт МКС
Фото: EPA/UPG

Під час саміту БРІКС в Казані Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш провів чотири двосторонні зустрічі, дві з яких були з диктаторами – Володимиром Путіним і Олександром Лукашенком.

Про це розповів у мережі "Х" постпред України при ООН Сергій Кислиця.

Постійний представник при ООН заявив, що з боку генсека Гутерреша зустріч із особами, які мають ордер на арешт МКС, заборонена.

"У 2013 році Генеральний секретар ООН Бан Кі-мун видав керівні вказівки, що регулюють будь-яку потенційну зустріч між представником секретаріату ООН та особою, щодо якої видано ордер на арешт МКС", — каже Кислиця.

Загальне правило таке: не повинно бути жодних зустрічей між посадовцями ООН та особами, щодо яких МКС видав ордер на арешт. Не має проводитися жодних прийомів, фотосесій, участі в урочистостях з нагоди національних свят тощо.

"Відповідно до керівних вказівок, генсек та його заступники можуть час від часу вступати в прямий контакт з такою особою лише "з метою вирішення фундаментальних питань", що впливають на здатність ООН та її різних підрозділів, програм і фондів здійснювати свій мандат у відповідній країні, у тому числі з життєво важливих питань безпеки", — додає постпред України. 

Відомо, що під час саміту БРІКС в Казані Гутерреш провів чотири двосторонні зустрічі, дві з яких з особами з ордером на арешт МКС — Володимиром Путіним та Олександром Лукашенком. 

Ідеться про питання, що "впливають на здатність ООН та її різних підрозділів, програм і фондів здійснювати свої мандати у відповідній країні". З того, що до сьогодні озвучував заступник речника генсека, не чути відповіді на це питання.

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