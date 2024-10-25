Шольц підтримує Індію як посередника у політичному врегулюванні війни в Україні

Олаф Шольц і Нарендра Моді на зустрічі у Нью-Делі, жовтень 2024 року

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся з главою індійського уряду Нарендрою Моді і заявив, що підтримує Індію як посередника у політичному врегулюванні війни в Україні, передає DW.

На пресконференції у Нью-Делі Шольц сказав, що війна Росії проти України «зачіпає Німеччину та Індію з усіх боків».

«Ніхто не може заплющувати очі на цей конфлікт. Тож я наполегливо висловлююся за те, щоб Індія виступала за довготривалий і справедливий мир», - наголосив канцлер.

Шольц також сказав, що вітає готовність Індії «застосовувати міцні зв'язки з усіма сторонами, щоб зробити внесок в політичне вирішення конфлікту».

При цьому німецький канцлер наголосив на підтримці територіальної недоторканності України.

«Ця війна, яка лютує вже так довго і забирає так багато жертв, повинна нарешті закінчитися. Цілісність і суверенітет України повинні бути збережені. За це ми й виступаємо», - підкреслив Шольц.