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Шольц підтримує Індію як посередника у політичному врегулюванні війни в Україні

Таку заяву німецький канцлер зробив після зустріч з главою індійського уряду Нарендрою Моді.

Шольц підтримує Індію як посередника у політичному врегулюванні війни в Україні
Олаф Шольц і Нарендра Моді на зустрічі у Нью-Делі, жовтень 2024 року
Фото: Х/Narendra Modi

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся з главою індійського уряду Нарендрою Моді і заявив, що підтримує Індію як посередника у політичному врегулюванні війни в Україні, передає DW.

На пресконференції у Нью-Делі Шольц сказав, що війна Росії проти України «зачіпає Німеччину та Індію з усіх боків». 

«Ніхто не може заплющувати очі на цей конфлікт. Тож я наполегливо висловлююся за те, щоб Індія виступала за довготривалий і справедливий мир», - наголосив канцлер.

Шольц також сказав, що вітає готовність Індії «застосовувати міцні зв'язки з усіма сторонами, щоб зробити внесок в політичне вирішення конфлікту».

При цьому німецький канцлер наголосив на підтримці територіальної недоторканності України. 

«Ця війна, яка лютує вже так довго і забирає так багато жертв, повинна нарешті закінчитися. Цілісність і суверенітет України повинні бути збережені. За це ми й виступаємо», - підкреслив Шольц.

  • На саміті БРІКС у російські Казані Моді укотре заявив, що його держава готова виступити посередником на переговорах між Україною і Росією.
  • Індійський прем’єр при цьому уникає засудження Москви за вторгнення в Україну на тлі активної співпраці. Так, Індія стала другим найбільшим постачальником критично важливих технологій до РФ.
  • Індійський експорт заборонених товарів, таких як мікрочіпи, схеми та верстати, перевищив 60 мільйонів доларів у квітні та травні. Це у порівнянні з попередніми місяцями вдвічі більше. За словами, у липні експорт Індії збільшився до 95 мільйонів доларів. Цю країну впереджає лише Китай.
  • Щодо Шольца, то напередодні з'явилася його заява щодо вступу України до НАТО. Шольц проти цього, поки триває війна.
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