Шольц підтримує Індію як посередника у політичному врегулюванні війни в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся з главою індійського уряду Нарендрою Моді і заявив, що підтримує Індію як посередника у політичному врегулюванні війни в Україні, передає DW.
На пресконференції у Нью-Делі Шольц сказав, що війна Росії проти України «зачіпає Німеччину та Індію з усіх боків».
«Ніхто не може заплющувати очі на цей конфлікт. Тож я наполегливо висловлююся за те, щоб Індія виступала за довготривалий і справедливий мир», - наголосив канцлер.
Шольц також сказав, що вітає готовність Індії «застосовувати міцні зв'язки з усіма сторонами, щоб зробити внесок в політичне вирішення конфлікту».
При цьому німецький канцлер наголосив на підтримці територіальної недоторканності України.
«Ця війна, яка лютує вже так довго і забирає так багато жертв, повинна нарешті закінчитися. Цілісність і суверенітет України повинні бути збережені. За це ми й виступаємо», - підкреслив Шольц.
- На саміті БРІКС у російські Казані Моді укотре заявив, що його держава готова виступити посередником на переговорах між Україною і Росією.
- Індійський прем’єр при цьому уникає засудження Москви за вторгнення в Україну на тлі активної співпраці. Так, Індія стала другим найбільшим постачальником критично важливих технологій до РФ.
- Індійський експорт заборонених товарів, таких як мікрочіпи, схеми та верстати, перевищив 60 мільйонів доларів у квітні та травні. Це у порівнянні з попередніми місяцями вдвічі більше. За словами, у липні експорт Індії збільшився до 95 мільйонів доларів. Цю країну впереджає лише Китай.
- Щодо Шольца, то напередодні з'явилася його заява щодо вступу України до НАТО. Шольц проти цього, поки триває війна.