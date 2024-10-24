Керівник Державного оператора тилу: об'єднання з Агенцією оборонних закупівель зі мною обговорював заступник Умєрова

Керівник Державного оператора тилу Арсен Жумаділов прокоментував історію про можливе об'єднання з Агенцією оборонних закупівель, якою нині керує Марина Безрукова. В інтерв'ю УП він сказав, що обговорював цю тему з заступником міністра оборони Дмитром Кліменковим. Жумаділов розповів, що коли вперше почув про ідею об'єднання, то спитав у Кліменкова, чи є в цьому корупційний інтерес і чи що саме від нього очікують, якщо він очолить об'єднану агенцію.

Заступник Рустема Умєрова, за словам Жумаділова, сказав, що сам обговорюватиме цю тему з Безруковою. Але вона "це сприйняла як щось неприйнятне, але на тому етапі я не міг сам її набрати і сказати про те, що є така історія".

Жумаділов заперечив, що представники ДОТ заявляли європейським партнерам, що незабаром всі оборонні закупівлі вестимуть вони, а не АОЗ. Він розповів, що після розмови з Кліменковим зрозумів, що "якщо таке рішення невідворотне і скоро буде ухвалене", то він мав підготуватися.

"У межах комунікаційного треку я мав зрозуміти, які є очікування, зокрема в міжнародних партнерів, щодо того, як має працювати об'єднана агенція. І, по-друге, чи не поставить це об'єднання під загрозу деякі наші спільні проєкти з міжнародними партнерами, адже ДОТ зараз закуповує лише нелетальну номенклатуру. Це були консультації лобістського характеру, коли ми б переконували, що об'єднання агенцій – правильне рішення. Ми просто запитували міжнародних партнерів, як би вони поставилися, які б у них були очікування", – сказав він.

Жумаділов також заперечив дані Безрукової про те, що він дзвонив її співробітникам і пропонував працювати над документами про приєднання АОЗ до ДОТ.

"Це неправда. Я запитав у своїх людей – ніхто нікому не телефонував. Навпаки, були деякі люди з АОЗ, які питали у нас якісь документи. Я сказав, що не треба нічого давати, бо для цього має бути рішення Міністерства оборони. От коли воно буде, тоді ми обміняємося усіма належними документами і все запустимо", – сказав він.

Нинішнє спілкування з очільницею Агенції оборонних закупівель Жумаділов назвав "дещо напруженими".

Контекст

Торік задля збільшення прозорості закупівель для армії при міністерстві оборони створили дві профільні агенції: Державний оператор тилу, що відповідає за всі незбройні постачання (харчування для армії, форма, пально-мастильні матеріали) і Агенцію оборонних закупівель, яка займається закупівлею озброєння. Керівником першої став Арсен Жумаділов, який раніше керував агенцією ресурсного забезпечення армії, а другої – Марина Безрукова, яка мала досвід налагодження закупівельних процесів в "Укренерго".

Нещодавно міністр оборони Рустем Умєров в інтерв'ю lb.ua заявив, що АОЗ і ДОТ збираються об'єднати в одну агенцію, і що процес уже на фінальній стадії. "Зараз ми фіналізуємо процес створення об’єднаної Агенції (АОЗ і ДОТ). Лонч одразу буде з призначенням наглядової ради", – сказав він у вересні.

Безрукова, коментуючи можливе об'єднання в розмові з УП, розповіла, що 16 вересня декілька годин обговорювала робочі процеси з Умєровим, і він жодного слова не сказав їй про об'єднання. Незабаром вона отримала листа від європейського аташе, який розповів про візит представників ДОТ, які "сказали, що всі збройні закупівлі будуть вести вони". Лист вона відправила Кліменкову, а "він сказав, що не знає ніякого аташе і це все якась Санта-Барбара". Однак і інші люди почали говорити їй про об'єднання.

Безрукова запитала в Умєрова, що відбувається, і той запросив її на зустріч разом із Кліменковим. "Діма сказав, що прийнято рішення, що збройні закупівлі будуть передаватись ДОТу, а мене запрошують в наглядову раду, бо я «хороший стратег». Умєров запитав у Безрукової її ставлення до цього, і вона назвала це дуже поганою ідеєю через ризик зупинки постачань і збиття попередніх домовленостей. "Потім я спитала, власне, а навіщо це робити? І тут Дмитро сказав, що це є вимогою НАТО", – додала Марина.

"Міністр сказав, що ми маємо тоді всі разом обговорити все і не будемо рухатись, поки все не погодимо. І поговоримо після того, як він повернеться зі Штатів. Я була з цим абсолютно згодна", – додала вона.

1 жовтня Умєров сказав, що систему закупівель реформують, і того ж дня представництво НАТО в Україні зазначило, що ДОТ і АОЗ повинні існувати окремо, принаймні на час війни, писала "Європейська правда". "Після сьогоднішньої заяви міністра оборони Умерова, ми підтверджуємо наше розуміння того, що два відомства будуть розділені", – сказали в представництві.

Наглядові ради, призначення яких було вимогою міжнародних партнерів, створили 11 жовтня.