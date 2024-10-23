​МЗС про саміт БРІКС: ідея Росії про альтернативну позицію Глобального Півдня щодо війни в Україні зазнала фіаско

"Декларація продемонструвала, що БРІКС як обʼєднання не має єдиної позиції щодо російської агресії проти України", - вважає міністерство.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на підсумкову декларацію саміту БРІКС у Казані (РФ).

Як ідеться на сайті МЗС, увагу привернув 36 пункт документа, у якому учасники «лише нагадали про власні національні позиції щодо ситуації в Україні, свою відданість цілям і принципам Статуту ООН, а також мирному врегулюванню та дипломатії».

Міністерство вважає, що Росії не вдалося «експортувати» учасникам саміту свої «неоімперіалістичні погляди на зміну світового правопорядку та глобальної архітектури безпеки через агресію проти України».

«Спроби Москви навʼязати уявлення про нібито альтернативну позицію т.зв. «Глобального Півдня» щодо російської агресії проти України зазнали чергового фіаско. Декларація продемонструвала, що БРІКС як обʼєднання не має єдиної позиції щодо російської агресії проти України. Переконані, що це повʼязано з підтримкою абсолютної більшістю цих країн цілей і принципів Статуту ООН, про що також йдеться в заяві», - наголосили у міністерстві.

Також МЗС вважає, що саміт БРІКС, який Росія планувала використати для розколу світу, лише засвідчив, що світова більшість залишається на боці України.

Міністерство закликало всі держави, які підтримують міжнародне право, приєднатися до втілення формули миру.