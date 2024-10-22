Єрмак заликав Фінляндію активно долучатися до розробки мирного плану

Фінляндія відіграла провідну роль у створенні платформи для оцінки екологічної шкоди, завданої війною в Україні. Також вона надає допомогу у розмінуванні деокупованих територій й була важливим партнером у роботі з ліквідації наслідків підриву Росією дамби на Каховській ГЕС. Україна надзвичайно вдячна за усю надану підтримку, але зараз просить її і світову спільноту допомогти завершити війну, розпочату Росією, на умовах, що захищають міжнародне право та суверенітет. Про це у колонці для фінського видання Hufvudstadsbladet написав очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він, зокрема, представляючи і комунікуючи План перемоги президента Зеленського, акцентував на важливості розвитку співпраці з Фінляндією і розробки спільної стратегії для досягнення стабільного та справедливого миру, враховуючи питання екологічної безпеки та відновлення України.

Також Єрмак наголосив, що Україна готова до обговорення всіх можливих варіантів вирішення конфлікту, за умови дотримання міжнародного права і поваги до її територіальної цілісності.

“Я закликаю Фінляндію та інших наших союзників не залишатися осторонь. Хоча формула миру встановлює основні принципи миру в Україні, усі держави повинні брати активну участь у розробці основи миру. Реалізація цих принципів може і повинна керуватися, коригуватися і доповнюватися консенсусом. Демократії мають лідирувати. Великі зміни відбуваються завдяки єдності, а ми ніколи не були такими об’єднаними. Ми готові обговорювати будь-які варіанти коригування нашої пропозиції за умови відповідності міжнародному праву та дотримання територіальної цілісності України, недоторканності її кордонів і повного суверенітету країни”, - написав Єрмак.