Стефанчук представив президенту Естонії План перемоги

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся у Естонії із президентом країни Аларом Карісом.
"Вдячний Естонії за наданий 19-й пакет оборонної допомоги, а також військову, фінансову, політичну і гуманітарну підтримку від початку повномасштабної війни", – написав Стефанчук у Фейсбуці.
Він зазначив, що перед зустріччю із главою Естонії представив український План перемоги в парламенті, згодом представив документ Карісу.
"Водночас для ефективного захисту критично важливою є можливість України використовувати далекобійну зброю для ударів по військових аеродромах і базах на території рф. Це також передбачено Планом перемоги, і я розраховую на підтримку Естонією цієї ініціативи", – додав спікер.
Крім цього, політики обговорили безпекову ситуацію та нагальні оборонні потреби України. Також у фокусі уваги була тема повернення в Україну незаконно депортованих до Росії дітей, та ситуація в енергетичній сфері.
"Найближчим часом естонська сторона готує до відправки обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури нашої держави. Подякував за це та зазначив, що від цього рішення залежить виживання сотень тисяч українців", – зазначив Стефанчук.
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- Про основні тези з виступу президента в парламенті та оцінки Плану перемоги представниками різних фракцій читайте у матеріалі LB.ua. "Мир завдяки силі? Володимир Зеленський представив парламенту План перемоги".