Стефанчук представив президенту Естонії План перемоги

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся у Естонії із президентом країни Аларом Карісом.

"Вдячний Естонії за наданий 19-й пакет оборонної допомоги, а також військову, фінансову, політичну і гуманітарну підтримку від початку повномасштабної війни", – написав Стефанчук у Фейсбуці.

Він зазначив, що перед зустріччю із главою Естонії представив український План перемоги в парламенті, згодом представив документ Карісу.

"Водночас для ефективного захисту критично важливою є можливість України використовувати далекобійну зброю для ударів по військових аеродромах і базах на території рф. Це також передбачено Планом перемоги, і я розраховую на підтримку Естонією цієї ініціативи", – додав спікер.

Крім цього, політики обговорили безпекову ситуацію та нагальні оборонні потреби України. Також у фокусі уваги була тема повернення в Україну незаконно депортованих до Росії дітей, та ситуація в енергетичній сфері.

"Найближчим часом естонська сторона готує до відправки обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури нашої держави. Подякував за це та зазначив, що від цього рішення залежить виживання сотень тисяч українців", – зазначив Стефанчук.