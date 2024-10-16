Керівників фракцій і груп Верховної Ради ознайомили з тезами секретних додатків Плану перемоги

План перемоги президента Володимира Зеленського без додатків становить 13 сторінок. Секретні додатки спершу дізнаються партнери України.

Сьогодні керівників фракцій і груп ознайомили з основними тезами цих додатків, але все інше насамперед побачать союзники. Про це в коментарі журналістам повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає кореспондентка LB.ua.

"Всі секретні додатки будуть спочатку представлятися партнерам. Сьогодні детально поінформували керівників фракцій і груп, що там і де які розрахунки", – пояснив він.

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що після презентації Плану перемоги відбулася нарада за участі Президента, керівництва Верховної Ради, голів депутатських фракцій та груп.

"Усі присутні на зустрічі підтримали План перемоги. Дякуємо колегам за єдність і одностайність у баченні нашої Перемоги та справедливого миру. Це ще раз підтверджує, що План перемоги – абсолютно реалістичний документ, який об’єднує суспільство у питаннях нашої боротьби і нашого майбутнього", – сказав він.