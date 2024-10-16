Керівників фракцій і груп Верховної Ради ознайомили з тезами секретних додатків Плану перемоги

План перемоги президента Володимира Зеленського без додатків становить 13 сторінок. Секретні додатки спершу дізнаються партнери України.
Сьогодні керівників фракцій і груп ознайомили з основними тезами цих додатків, але все інше насамперед побачать союзники. Про це в коментарі журналістам повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає кореспондентка LB.ua.
"Всі секретні додатки будуть спочатку представлятися партнерам. Сьогодні детально поінформували керівників фракцій і груп, що там і де які розрахунки", – пояснив він.
Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що після презентації Плану перемоги відбулася нарада за участі Президента, керівництва Верховної Ради, голів депутатських фракцій та груп.
"Усі присутні на зустрічі підтримали План перемоги. Дякуємо колегам за єдність і одностайність у баченні нашої Перемоги та справедливого миру. Це ще раз підтверджує, що План перемоги – абсолютно реалістичний документ, який об’єднує суспільство у питаннях нашої боротьби і нашого майбутнього", – сказав він.
- Сьогодні президент Володимир Зеленський уперше представив громадськості свій План перемоги, з яким він минулого місяця їздив до президента США Джо Байдена. План складається з п'яти пунктів і трьох секретних додатків, у яких ідеться про кількість та склад необхідної українцям зброї.
- Перші чотири пункти: запрошення України до НАТО, оборона, економіка і стримування. Їх потрібно почати реалізувати ще під час війни. П'ятий пункт розрахований на період після її завершення і передбачає заміну американського контингенту в країнах Європи на українських бійців з реальним бойовим досвідом. Секретні додатки мають пункти оборони, економіки та стримування.