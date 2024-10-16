Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"

За його словами, такого ризику взагалі ніколи не існувало, а спекуляція на угорській тематиці – лише від тих, хто не в Україні.

Ризиків угорського "сепаратизму" в Закарпатській області зараз немає і ніколи не було, вважає новий заступник голови Офісу президента з питань регіональної політики Віктор Микита. Він – уродженець Закарпатської області і екскерівник відповідної ОДА.

В інтерв'ю LB.ua Микита висловив думку, що угорський сепаратизм – це "лякалка, вигідна Росії". Водночас він не виключає, що в планах Москви після початку повномасштабної війни було проведення спецоперацій, аби дискредитувати України "переслідуванням" громадян за етнічною чи національної ознакою.

Микита також сказав, що проявів угорського націоналізму в Закарпатській області не було й десятки років тому.

"Навіть мови не могло бути. Для Закарпаття угорська мова, як і словацька чи румунська, – це база. Для мене, дитини, було абсолютно нормально чути її щодня в побуті, школі, скрізь. Жодних конфліктів не виникало", – запевнив він.

Водночас Микита додав, що закарпатським політикам хотілося мати певну цінність у Києві, через що вони спекулювали угорським питанням.

"Судіть самі: за всі роки незалежності поміж українських угорців навіть не народилося власного радикального руху. А питання про «автономію» порушували лише певні політики в Києві. Жодного разу (не було підстав – ред.). Навіть не було таких закликів. Усі, хто порушує зараз угорське питання, роблять це з-за меж України", – сказав він.

За його оцінкою, наразі в цій області залишаються 80-90 000 мешканців-угорців. Після здобуття Україною незалежності в 1991 році їх було близько 150 000.