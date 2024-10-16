Через блокування України Росія не змогла очолити Комісію із захисту Чорного моря від забруднення

Перед цим у Комісії головувала Румунія.

16 жовтня Україна заблокувала головування Росії у Комісії із захисту Чорного моря від забруднення.

Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Ця Комісія є керівним органом Конвенції про захист Чорного моря від забруднення. Серед сторін - Болгарія, Грузія, Румунія, Туреччина, Україна і Росія. Також це міжнародна платформа регіональної співпраці в питаннях збереження та відтворення екосистем Чорного моря, забезпечення збалансованого використання морських природних ресурсів і ландшафтів.

У Міндовкілля пояснили, що основними напрямками роботи Комісії є захист морського середовища моря від забруднення з наземних джерел, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття моря, боротьба із забрудненням морського середовища нафтою та іншими шкідливими речовинами у надзвичайних ситуаціях.

Наприкінці засідання у середу, як розповіла голова української делегації, перша заступниця міністра Олена Крамаренко, мали передати головування у Комісії від Румунії до Росії. Але Україна цього не допустила.

«Навіть ідея щодо головування Росії у даній комісії — це абсурдно. Українська сторона вважає, що країна-агресор, яка розв’язала війну проти України як сторони Конвенції про захист Чорного моря від забруднення, з чиєї вини неможливо виконувати Конвенцію та Стратегічний план дій щодо Чорного моря, не може головувати у такій Міжнародній інституції як Чорноморська Комісія. Ми закликаємо членів Комісії підтримати нашу позицію і вжити усіх необхідних заходів для запобігання подібним випадкам збройної агресії у майбутньому», — заявила Крамаренко.

Водночас під час засідання розглянули і ухвалили інші рішення, необхідні для забезпечення діяльності Комісії та її постійного секретаріату, зокрема, продовжено повноваження виконавчого директора постійного секретаріату комісії та офіцера з питань оцінки й моніторингу забруднення.