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Україна хоче отримати запрошення до НАТО перед тим, як Байден покине пост президента США

"Наша ідея полягає в тому, що запрошення Україні на даний момент є політичним сигналом", - зазначила посол при НАТО.

Україна хоче отримати запрошення до НАТО перед тим, як Байден покине пост президента США
Посол в НАТО Наталія Галібаренко
Фото: Анна Стешенко

Україна хоче отримати запрошення до НАТО до того, як Джо Байден залишить Білий дім, і це може бути частиною гідної спадщини нинішньої адміністрації США.

Таку думку озвучила посол України при НАТО Наталія Галібаренко, передає Reuters.

"Наша ідея полягає в тому, що запрошення Україні на даний момент є політичним сигналом. Ми щиро віримо, що це може бути частиною спадщини нинішньої американської адміністрації", - сказала Галібаренко.

Така позиція України пояснюється тим, що президентські вибори в США у листопаді створюють велику невизначеність для Києва. Камала Гарріс, яка заявляє про постійну підтримку нашої держави, не окреслила рівень цієї підтримки, а Дональд Трамп озвучує різкі заяви в бік НАТО і посилення вимог до членів Альянсу.

Галібаренко зазначила, що запрошення України до НАТО усуне причину розбрату між Києвом і Москвою. Росія виправдовує війну, зсилаючись на бажання України стати членом Альянсу. Натомість наша держава наполягає на тому, що членство захистить її від будь-якої майбутньої російської агресії.

  • Володимир Зеленський у план перемоги вказує пріоритетом вступ України до Альянсу. На цьому він наголосив і під час спільного брифінгу в Києві з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте на початку жовтня.
  • Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що участь КНДР на боці Росії у війні з Україною має стати каталізатором для ухвалення рішення про запрошення України до Альянсу.
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