Зеленський: Ми фокусуємося на тому, щоб Україну запросили в НАТО

Глава держави також зазначив, що планує у жовтні під час зустрічі Контактної групи у форматі “Рамштайні” представити партнерам план перемоги і обґрунтувати його реалістичність.

Президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу в Києві з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив, що ключова мета України – повноцінне членство в НАТО, передає кореспондент LB.ua.

"Ми фокусуємося на тому, щоб Україну запросили в НАТО", – сказав Зеленський.

Глава держави розповів, що під час переговорів з генеральним секретарем вони обговорили ситуацію на фронті, питання військових потреб України, обговорили елементи плану перемоги, які посилять Україну.

Зеленський зазначив, що цей план він представить 12 жовтня на зустрічі Контактної групи у форматі “Рамштайні”, де зберуться головні партнери України.

"Нам важливо, щоб партнери розуміли реалістичність нашого плану перемоги", – сказав Зеленський.

Натомість Рютте заявив, що шлях до членства України в НАТО є незворотнім. За його словами, Україна як ніколи раніше близька до членства в НАТО – "заради нашої безпеки".

“Цей день, коли Україна стане повноцінним членом НАТО, настане. І Росія в цьому питанні не має жодного впливу і права вето”, – наголосив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу.

Зазначимо, також Зеленський заявив, що партнерам потрібно більше рішучості в нашому регіоні. Спільне збиття іранських ракет в Ізраїлі нічим не відрізняється від збиття російських ракет в небі над Україною.