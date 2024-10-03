Зеленський – на зустрічі з новим генсеком НАТО: союзники могли б збивати дрони і ракети над Україною, як над Ізраїлем

Але згоди на це поки що немає.

Партнерам потрібно більше рішучості в нашому регіоні. Спільне збиття іранських ракет в Ізраїлі нічим не відрізняється від збиття російських ракет в небі над Україною. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте сьогодні в Києві, передає кореспондент LB.ua.

Зеленський підкреслив важливість того, що Рютте здійснив свій перший міжнародний візит як генеральний секретар НАТО саме в Україну. Президент наголосив, що Україні потрібне посилення позицій на фронті, потрібна відповідної якості зброя, зокрема, далекобійна, з якою "партнери затягують".

При цьому він підкреслив, що нашим партнерам "потрібно більше рішучості в нашому регіоні", і зазначив що, "спільне збиття іранських ракет в Ізраїлі нічим не відрізняється від збиття російських ракет в Україні".

Пізніше, відповідаючи на запитання журналістів про те, що війна на Близькому Сході між Ізраїлем та Іраном може відволікти увагу від України, Зеленський сказав: "війна на Близькому Сході, цей обстріл (обстріл 1 жовтня, коли Іран випустив по Ізраїлю сотні балістичних ракет – Ред.) – це велике горе. Слава Богу, що є союзники, які захистили народ Ізраїлю".

Звертаючись до союзників, президент України знову повторив, що найкраща можливість допомогти Україні – спільно збивати ті ж самі іранські дрони в небі над Україною.

Зараз, за словами президента, серед союзників немає згоди на збиття ракет над Україною, пише "Європейська правда".