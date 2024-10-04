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Співробітники американських портів завершили страйк, що паралізував східне узбережжя

Працівникам доків упродовж наступних років планово підвищуватимуть зарплатню. 

Співробітники американських портів завершили страйк, що паралізував східне узбережжя
Плакат страйкарів "Роботи не буде без чесного контракту"
Фото: EPA/UPG

Триденний страйк співробітників американських морських портів на східному узбережжі Атлантичного океану та у Мексиканській затоці завершено. Профспілкам вдалося домовитися з компаніями-операторами транспортних хабів про поступове підвищення заробітної плати упродовж наступних років.

Як пише Reuters, працівники доків зрештою отримуватимуть на 62% більше грошей, ніж зараз, а тариф за одну годину праці зросте з 39 доларів до 63. 

Страйк у портах став наймасштабнішою подібною подією у США за останніх майже 50 років. Через невихід персоналу на роботу у 36 містах розвантаження контейнерів припилося від штату Мен і аж до Техасу. Це призвело до величезних перебоїв у логістичних ланцюжках та дефіциту найрізноманітніших товарів - від бананів до автомобільних запчастин. 

Порти також виявилися перевантаженими через кількість суден, які змушені були чекати на обслуговування. За даними журналістів, уздовж узбережжя "застрягли" щонайменше 45 кораблів. 

Адміністрація президента Джо Байдена зайняла у суперечці бік профспілок та привітала вирішення ситуації на користь працівників. 

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