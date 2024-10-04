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Рейтинг Макрона впав до найнижчої позначки за час президентства

Глава республіки поступається за рівнем довіри і суперникам, і соратникам.

Рейтинг Макрона впав до найнижчої позначки за час президентства
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Розпуск парламенту, дострокові вибори та тривала коаліціяда негативно позначилися на довірі французів до президента Емманюеля Макрона. За даними видання "Les Echos", рейтинг політика впав до рекордно низького показника за весь час його перебування на посаді номер один.

Лише 22% опитаних громадян заявили, що довіряють главі держави. Навіть у 2018 році, під час кризи "жовтих жилетів", Макрон був популярнішим на 1 відсотковий пункт.

За три роки до наступних президентських виборів чинний господар Єлисейського палацу поступається за довірою практично усім своїм потенційним суперникам. Чинний прем'єр-міністр Мішель Барньє має рейтинг у 28%, ультраправі Марін Ле Пен та Джордан Барделла тримаються у діапазоні 34-36%, а ексочільник уряду Габріель Атталь наближається до 40%. 

Найбільше ж довіряють французи меру Гавра, колишньому соратнику Макрона та першому прем'єру його каденції Едуару Філіпу. Погана новина для президента полягає в тому, що Філіп вже офіційно заявив, що висуватиме свою кандидатуру на виборах 2027 року

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