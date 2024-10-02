У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко
У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко
Іран здійснив масовану ракетну атаку на Ізраїль (доповнено)
Іран здійснив масовану ракетну атаку на Ізраїль (доповнено)
"Цензор. НЕТ": у Чехії затримали фігуранта справи про розкрадання коштів на закупівлі мін для України
"Цензор. НЕТ": у Чехії затримали фігуранта справи про розкрадання коштів на закупівлі мін для України
Зниклі. «Корінь усіх проблем у тому, що за ці сім’ї відповідають усі й ніхто одночасно»
Зниклі. «Корінь усіх проблем у тому, що за ці сім’ї відповідають усі й ніхто одночасно»
Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
​Зустріч Зеленського і Трампа. Співрозмовники з української делегації говорять про стриманий оптимізм
​Зустріч Зеленського і Трампа. Співрозмовники з української делегації говорять про стриманий оптимізм
Ворог мого ворога
Ворог мого ворога
Сьогодні – День захисників і захисниць України
Сьогодні – День захисників і захисниць України
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
ГоловнаСвіт

Франція каже, що допомагала збивати ракети Ірану. МЗС країни скликало засідання Радбезу ООН

Німеччина попередила, що регіон ризикує “опинитися у вогні”.

Франція каже, що допомагала збивати ракети Ірану. МЗС країни скликало засідання Радбезу ООН
Міністр закордонних і європейських справ Франції Жан-Ноель Барро
Фото: EPA/UPG

Франція заявила про мобілізацію своїх військових ресурсів на Близькому Сході для протистояння іранській загрозі, а Німеччина попередила, що регіон ризикує “опинитися у вогні”, пише Reuters.

“Франція засуджує напад на Ізраїль балістичними ракетами, випущеними з Ірану. Париж знову підтверджує свою абсолютну відданість безпеці Ізраїлю. Франція брала участь своїми військовими засобами (у подіях, - ред.) на Близькому Сході, щоб протистояти іранській загрозі”, ‒ йдеться в заяві МЗС.

В уряді не уточнили, яку саме роль Франція відіграла у протидії атаці Ірану.

У міністерстві також заявили про скликання засідання Ради Безпеки ООН для обговорення ситуації на Близькому Сході. 

Міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро поспілкувався зі своїм американським колегою Ентоні Блінкеном для координації дипломатичних зусиль і проведе аналогічні переговори в Берліні.

“Іран ризикує підпалити весь регіон ‒ цьому потрібно запобігти за будь-яку ціну. “Хезболла” та Іран повинні негайно припинити напади на Ізраїль”, ‒ заявив зі свого боку канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Париж відправив військовий корабель до східного Середземномор'я

Минулого тижня Париж і Вашингтон намагалися забезпечити тимчасове припинення вогню в Лівані за кілька годин до того, як Ізраїль завдав авіаударів, унаслідок яких був убитий лідер “Хезболли” Сайєд Хасан Насралла. Франція, Велика Британія, Німеччина, Італія та США мають провести переговори сьогодні ввечері.

Офіс президента Франції Емануель Макрона в окремій заяві повідомив, що незабаром організує конференцію на підтримку Лівану, а очільник МЗС Барро вирушив до регіону. Париж також вживає всіх заходів для надання допомоги своїм громадянам у регіоні.

Вчора Париж відправив військовий корабель до східного Середземномор'я. У понеділок туди вирушив гелікоптер ‒ на випадок масової евакуації.

  • Відомо, що Іран застосував для удару по Ізраїлю близько 200 балістичних ракет. У відбитті іранської атаки брали участь сили США та Йорданії.
  • Financial Times зазначає, що лише невелика кількість іранських ракет проскочила повз складну протиповітряну оборону Ізраїлю, одна змогла влучила у територію біля штаб-квартири Моссаду ‒ служби зовнішньої розвідки Ізраїлю.
  • Повідомлялося про одну смерть у палестинському місті Єрихон, де чоловік був уражений уламками перехопленої ракети.
  • Джерела зазначають, що Іран, серед іншого, атакував військову та розвідувальну інфраструктуру поблизу Тель-Авіва.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies