Франція каже, що допомагала збивати ракети Ірану. МЗС країни скликало засідання Радбезу ООН

Німеччина попередила, що регіон ризикує “опинитися у вогні”.

Міністр закордонних і європейських справ Франції Жан-Ноель Барро

Франція заявила про мобілізацію своїх військових ресурсів на Близькому Сході для протистояння іранській загрозі, а Німеччина попередила, що регіон ризикує “опинитися у вогні”, пише Reuters.

“Франція засуджує напад на Ізраїль балістичними ракетами, випущеними з Ірану. Париж знову підтверджує свою абсолютну відданість безпеці Ізраїлю. Франція брала участь своїми військовими засобами (у подіях, - ред.) на Близькому Сході, щоб протистояти іранській загрозі”, ‒ йдеться в заяві МЗС.

В уряді не уточнили, яку саме роль Франція відіграла у протидії атаці Ірану.

У міністерстві також заявили про скликання засідання Ради Безпеки ООН для обговорення ситуації на Близькому Сході.

Міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро поспілкувався зі своїм американським колегою Ентоні Блінкеном для координації дипломатичних зусиль і проведе аналогічні переговори в Берліні.

“Іран ризикує підпалити весь регіон ‒ цьому потрібно запобігти за будь-яку ціну. “Хезболла” та Іран повинні негайно припинити напади на Ізраїль”, ‒ заявив зі свого боку канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Париж відправив військовий корабель до східного Середземномор'я

Минулого тижня Париж і Вашингтон намагалися забезпечити тимчасове припинення вогню в Лівані за кілька годин до того, як Ізраїль завдав авіаударів, унаслідок яких був убитий лідер “Хезболли” Сайєд Хасан Насралла. Франція, Велика Британія, Німеччина, Італія та США мають провести переговори сьогодні ввечері.

Офіс президента Франції Емануель Макрона в окремій заяві повідомив, що незабаром організує конференцію на підтримку Лівану, а очільник МЗС Барро вирушив до регіону. Париж також вживає всіх заходів для надання допомоги своїм громадянам у регіоні.

Вчора Париж відправив військовий корабель до східного Середземномор'я. У понеділок туди вирушив гелікоптер ‒ на випадок масової евакуації.