В Індії поліція учора затримала близько 600 працівників “Samsung Electronics” ‒ одного з найбільших у світі виробників напівпровідників і комп'ютерних мікросхем, а також членів профспілки за організацію вуличного протесту, пише DW.

Протягом останніх чотирьох тижнів тисячі співробітники південнокорейської компанії в Індії страйкували через умови праці на виробництві Ченнаї та в інших місцях.

За інформацією поліції, протестувальників затримали через те, що “їхній марш викликав незручності для громадськості”.

Вимоги протестувальників

Працівники вимагають підвищення заробітної плати, обмеження робочого дня до восьми годин і визнання основної профспілки заводу CITU.

Завод у Ченнаї є другим за величиною заводом Samsung у країні та генерує майже одну третину річного доходу Samsung в Індії, який становить 12 мільярдів доларів.

Працівники Samsung у Ченнаї заробляють у середньому 25 000 рупій (приблизно 300 доларів) на місяць і хочуть, щоб ця цифра зросла до 36 000 рупій протягом трьох років.

Страйк розпочався 9 вересня, у ньому беруть участь тисячі працівників Samsung у країні.

Профспілка стверджує, що з того часу затримали щонайменше 10 000 співробітників компанії, додавши, що більшість зі затриманих вже звільнили.

Місцеві ЗМІ також повідомили про сотні арештів за останні тижні.

Наразі спроби переговорів сторін зазнали невдачі, що посилило напруженість між компанією та страйкарями.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

У липні працівники Samsung у Південній Кореї заявили про безстроковий страйк. Акцію оголосили після того, як компанія анонсувала значне скорочення операційної діяльності у другому кварталі року.