У Копенгагені поліція розслідує вибухи у районі посольства Ізраїлю

У Данії поліція розслідує два вибухи на північній околиці Копенгагена, пише Reuters.
“Ніхто не постраждав, і ми проводимо початкове розслідування на місці події”, ‒ повідомили столичні правоохоронці на платформі соціальних мереж X.
Перевіряється можливий зв'язок із посольством Ізраїлю, розташованим у цьому районі.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, велика кількість поліцейських оточила прилеглу територію, низка проводить слідчі дії.
- У травні у Стокгольмі затримали кількох людей через ймовірну стрілянину біля посольства Ізраїлю.
- Цьогоріч у січні біля посольства знайшли ручну гранату, яку знищив Національний вибуховий загін.