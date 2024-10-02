"Цензор. НЕТ": у Чехії затримали фігуранта справи про розкрадання коштів на закупівлі мін для України
"Цензор. НЕТ": у Чехії затримали фігуранта справи про розкрадання коштів на закупівлі мін для України
Зниклі. «Корінь усіх проблем у тому, що за ці сім’ї відповідають усі й ніхто одночасно»
Зниклі. «Корінь усіх проблем у тому, що за ці сім’ї відповідають усі й ніхто одночасно»
​Зустріч Зеленського і Трампа. Співрозмовники з української делегації говорять про стриманий оптимізм
​Зустріч Зеленського і Трампа. Співрозмовники з української делегації говорять про стриманий оптимізм
Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко
У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Власники літаків готуються до “мегасуду” через літаки, які застрягли в Росії
Власники літаків готуються до “мегасуду” через літаки, які застрягли в Росії
Іран здійснив масовану ракетну атаку на Ізраїль (доповнено)
Іран здійснив масовану ракетну атаку на Ізраїль (доповнено)
Сьогодні – День захисників і захисниць України
Сьогодні – День захисників і захисниць України
ГоловнаСвіт

У Копенгагені поліція розслідує вибухи у районі посольства Ізраїлю

Велика кількість поліцейських оточила прилеглу територію.

У Данії поліція розслідує два вибухи на північній околиці Копенгагена, пише Reuters.

“Ніхто не постраждав, і ми проводимо початкове розслідування на місці події”, ‒ повідомили столичні правоохоронці на платформі соціальних мереж X.

Перевіряється можливий зв'язок із посольством Ізраїлю, розташованим у цьому районі.

Підписуйтесь на наш Google News

За повідомленнями місцевих ЗМІ, велика кількість поліцейських оточила прилеглу територію, низка проводить слідчі дії.

Солдати охороняють синагогу в Копенгагені
Фото: SCANPIX DENMARK
Солдати охороняють синагогу в Копенгагені

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies