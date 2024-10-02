У Копенгагені поліція розслідує вибухи у районі посольства Ізраїлю

У Данії поліція розслідує два вибухи на північній околиці Копенгагена, пише Reuters.

“Ніхто не постраждав, і ми проводимо початкове розслідування на місці події”, ‒ повідомили столичні правоохоронці на платформі соціальних мереж X.

Перевіряється можливий зв'язок із посольством Ізраїлю, розташованим у цьому районі.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, велика кількість поліцейських оточила прилеглу територію, низка проводить слідчі дії.

Фото: SCANPIX DENMARK Солдати охороняють синагогу в Копенгагені