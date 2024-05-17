У Стокгольмі затримали кількох людей через ймовірну стрілянину біля посольства Ізраїлю

Шведська поліція затримала у Стокгольмі кількох людей після того, як патрульні почули ймовірні постріли у районі посольства Ізраїлю, яке розташоване в закритій зоні.
Про це повідомляє Reuters.
Поліція оточила територію між мостом Юргарден, Нобелівським парком і церквою Оскара.
Декількох людей затримали, триває розслідування за підозрою у скоєнні злочину зі зброєю.
“Після проведення судово-медичного розслідування зроблено висновки, які підтверджують підозру про стрілянину”, ‒ додали правоохоронці.
Шведське інформаційне агентство TT повідомило, що поліція відмовилася коментувати, чи існує зв'язок між інцидентом і посольством Ізраїлю.
- Цьогоріч у січні біля посольства Ізраїлю в Стокгольмі знайшли ручну гранату, яку знищив Національний вибуховий загін.
- У Європі зараз тривають студентські пропалестинські мітинги через війну у Смузі Гази, зокрема протести відбулися в Амстердамі та французькому місті Лілль. Амстердамський університет звернувся до поліції через вандалізм під час протесту.
- Активісти, серед іншого, вимагають, аби виші розірвали усі зв'язки з ізраїльськими установами. Вони також закликають припинити масові вбивства та геноцид палестинців.