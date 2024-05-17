У Стокгольмі затримали кількох людей через ймовірну стрілянину біля посольства Ізраїлю

Посольство Ізраїлю у Стокгольмі після нападу ХАМАСу 7 жовтня 2023 року

Шведська поліція затримала у Стокгольмі кількох людей після того, як патрульні почули ймовірні постріли у районі посольства Ізраїлю, яке розташоване в закритій зоні.

Про це повідомляє Reuters.

Поліція оточила територію між мостом Юргарден, Нобелівським парком і церквою Оскара.

Декількох людей затримали, триває розслідування за підозрою у скоєнні злочину зі зброєю.

“Після проведення судово-медичного розслідування зроблено висновки, які підтверджують підозру про стрілянину”, ‒ додали правоохоронці.

Шведське інформаційне агентство TT повідомило, що поліція відмовилася коментувати, чи існує зв'язок між інцидентом і посольством Ізраїлю.