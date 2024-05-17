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У Стокгольмі затримали кількох людей через ймовірну стрілянину біля посольства Ізраїлю

У шведській столиці триває розслідування.

У Стокгольмі затримали кількох людей через ймовірну стрілянину біля посольства Ізраїлю
Посольство Ізраїлю у Стокгольмі після нападу ХАМАСу 7 жовтня 2023 року
Фото: EPA/UPG

Шведська поліція затримала у Стокгольмі кількох людей після того, як патрульні почули ймовірні постріли у районі посольства Ізраїлю, яке розташоване в закритій зоні.

Про це повідомляє Reuters.

Поліція оточила територію між мостом Юргарден, Нобелівським парком і церквою Оскара.

Декількох людей затримали, триває розслідування за підозрою у скоєнні злочину зі зброєю.

“Після проведення судово-медичного розслідування зроблено висновки, які підтверджують підозру про стрілянину”, ‒ додали правоохоронці.

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Шведське інформаційне агентство TT повідомило, що поліція відмовилася коментувати, чи існує зв'язок між інцидентом і посольством Ізраїлю.

  • Цьогоріч у січні біля посольства Ізраїлю в Стокгольмі знайшли ручну гранату, яку знищив Національний вибуховий загін.
  • У Європі зараз тривають студентські пропалестинські мітинги через війну у Смузі Гази, зокрема протести відбулися в Амстердамі та французькому місті Лілль. Амстердамський університет звернувся до поліції через вандалізм під час протесту.
  • Активісти, серед іншого, вимагають, аби виші розірвали усі зв'язки з ізраїльськими установами. Вони також закликають припинити масові вбивства та геноцид палестинців.
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