ПАР звернеться до суду ООН через наступ Ізраїлю на Рафах

Запит буде частиною ширшої справи Південної Африки, яка звинувачує Ізраїль у вчиненні “актів геноциду” проти палестинців у Газі.

Сьогодні Південна Африка має намір просити Міжнародний суд ООН видати наказ про припинення наступу Ізраїлю на Рафах на півдні Смуги Гази, пише Німецька хвиля.

Цей запит є частиною ширшої справи Південної Африки у суді в Гаазі, у якій ПАР звинувачує Ізраїль у вчиненні “актів геноциду” проти палестинців у Газі.

Ізраїль заперечує звинувачення і раніше наголошував на своїй прихильності до міжнародного права. Єрусалим назвав справу Південної Африки "абсолютно необґрунтованою" та "морально огидною".

Чого просить Південна Африка в Міжнародному суді?

Південна Африка звернулася до Міжнародного суду з проханням винести три надзвичайних розпорядження, поки орган продовжує слухати аргументи щодо ширшого звинувачення в геноциді.

Перший запитуваний захід полягає в тому, щоб суд зобов’язав Ізраїль “негайно припинити військовий наступ” на Рафах.

По-друге, слід закликати Ізраїль вжити "усіх ефективних заходів", щоб забезпечити “безперешкодний доступ” гуманітарних працівників, слідчих і журналістів до Гази.

Третій запитуваний тимчасовий захід, який проситиме Південна Африка, полягає в тому, щоб Ізраїль звітував про свої зусилля з дотримання перших двох наказів.

“Як демонструє переважна кількість доказів, сам спосіб, у який Ізраїль проводить свої військові операції в Рафаху та інших місцях у Газі, сам по собі є геноцидом. Треба наказати зупинитися”, – йдеться у заяві Південної Африки.