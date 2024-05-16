ПАР звернеться до суду ООН через наступ Ізраїлю на Рафах

Сьогодні Південна Африка має намір просити Міжнародний суд ООН видати наказ про припинення наступу Ізраїлю на Рафах на півдні Смуги Гази, пише Німецька хвиля.
Цей запит є частиною ширшої справи Південної Африки у суді в Гаазі, у якій ПАР звинувачує Ізраїль у вчиненні “актів геноциду” проти палестинців у Газі.
Ізраїль заперечує звинувачення і раніше наголошував на своїй прихильності до міжнародного права. Єрусалим назвав справу Південної Африки "абсолютно необґрунтованою" та "морально огидною".
Чого просить Південна Африка в Міжнародному суді?
Південна Африка звернулася до Міжнародного суду з проханням винести три надзвичайних розпорядження, поки орган продовжує слухати аргументи щодо ширшого звинувачення в геноциді.
Перший запитуваний захід полягає в тому, щоб суд зобов’язав Ізраїль “негайно припинити військовий наступ” на Рафах.
По-друге, слід закликати Ізраїль вжити "усіх ефективних заходів", щоб забезпечити “безперешкодний доступ” гуманітарних працівників, слідчих і журналістів до Гази.
Третій запитуваний тимчасовий захід, який проситиме Південна Африка, полягає в тому, щоб Ізраїль звітував про свої зусилля з дотримання перших двох наказів.
“Як демонструє переважна кількість доказів, сам спосіб, у який Ізраїль проводить свої військові операції в Рафаху та інших місцях у Газі, сам по собі є геноцидом. Треба наказати зупинитися”, – йдеться у заяві Південної Африки.
- У січні суд зобов’язав Ізраїль переконатися, що його війська не вчиняють актів геноциду проти палестинців у Газі, дозволити більше гуманітарної допомоги та зберегти будь-які докази порушень.
- Раніше Єгипет заявив, що приєднається до позову про геноцид, поданого Південною Африкою проти Ізраїлю до Міжнародного суду ООН через наступ у Смузі Гази.
- У березні стало відомо, що Ірландія вирішила втрутитися у справу проти Ізраїлю у Міжнародному суді відповідно до Конвенції про геноцид.