Британія забезпечить цифровий захист для учасників парламентських виборів

В уряді хочуть запобігти хакерським атакам з боку угруповань, які працюють на Китай та Росію.

Політики, члени виборчих комісій та інші високопоставлені чиновники отримають у Великій Британії додатковий захист від кібератак. Про це повідомляє Reuters з посиланням на експертів з цифрової безпеки.

В уряді Ріші Сунака занепокоєні нападами на демократію, які здатні здійснити хакери, що працюють на Росію та Китай. Вже зафіксовано випадки втручань, спрямованих на установи та окремих осіб, включно з членами парламенту.

Національний центр кібербезпеки вважає облікові записи кандидатів на прийдешніх загальних виборах до парламенту "очевидною ціллю для тих, хто планує розвідувальні операції та шпіонаж". Ці атаки "можуть завадити або навіть підірвати прояви вільного відкритого суспільства".

В організації планують надати політикам та громадським діячам з групи ризику додаткові засоби захисту для їхніх акаунтів та персональних пристроїв. Особливо протистоятимуть шкідливому програмному забезпеченню та фішингу, який дозволяє за допомогою електронної пошти отримати доступ до особистих даних особи.