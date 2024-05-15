Парламент Словаччини збільшує безпекові заходи після замаху на прем'єр-міністра Фіцо

Засідання Національної ради призупинені і цього тижня не проводитимуться.

У відповідь на збройний напад на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо Національна рада Словацької Республіки посилює заходи безпеки.

Про це повідомив віцеспікер парламенту Словаччини Петер Жига.

“До подальшого розпорядження ми суттєво посилюємо охорону об’єктів, що знаходяться в управлінні Національної ради, а також призупиняємо відвідування будівлі Національних зборів Словацької Республіки до подальшого розпорядження. У той же час ми вживаємо заходів для безпеки депутатів, оскільки деякі з них висловили занепокоєння”, - заявив Петер Жига.

Зазначається, що наразі засідання Національної ради призупинені і цього тижня не проводитимуться.

Петер Жига зазначив, що Національна рада продовжить переговори не раніше наступного вівторка.