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Парламент Словаччини збільшує безпекові заходи після замаху на прем'єр-міністра Фіцо

Засідання Національної ради призупинені і цього тижня не проводитимуться. 

Парламент Словаччини збільшує безпекові заходи після замаху на прем'єр-міністра Фіцо
Парламент Словаччини збільшує беезпекові заходи
Фото: Петер Жига

У відповідь на збройний напад на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо Національна рада Словацької Республіки посилює заходи безпеки.

Про це повідомив віцеспікер парламенту Словаччини Петер Жига.

“До подальшого розпорядження ми суттєво посилюємо охорону об’єктів, що знаходяться в управлінні Національної ради, а також призупиняємо відвідування будівлі Національних зборів Словацької Республіки до подальшого розпорядження. У той же час ми вживаємо заходів для безпеки депутатів, оскільки деякі з них висловили занепокоєння”, - заявив Петер Жига.

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Зазначається, що наразі засідання Національної ради призупинені і цього тижня не проводитимуться. 

Петер Жига зазначив, що Національна рада продовжить переговори не раніше наступного вівторка.

  • У прем'єра Словаччини Роберта Фіцо здійснили замах під час виїзного засідання уряду. Його з пораненням доправили до лікарні. Нападника затримали.
  • Зеленський засудив замах на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо і назвав цей напад жахливим.
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