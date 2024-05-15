Парламент Словаччини збільшує безпекові заходи після замаху на прем'єр-міністра Фіцо

У відповідь на збройний напад на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо Національна рада Словацької Республіки посилює заходи безпеки.
Про це повідомив віцеспікер парламенту Словаччини Петер Жига.
“До подальшого розпорядження ми суттєво посилюємо охорону об’єктів, що знаходяться в управлінні Національної ради, а також призупиняємо відвідування будівлі Національних зборів Словацької Республіки до подальшого розпорядження. У той же час ми вживаємо заходів для безпеки депутатів, оскільки деякі з них висловили занепокоєння”, - заявив Петер Жига.
Зазначається, що наразі засідання Національної ради призупинені і цього тижня не проводитимуться.
Петер Жига зазначив, що Національна рада продовжить переговори не раніше наступного вівторка.
- У прем'єра Словаччини Роберта Фіцо здійснили замах під час виїзного засідання уряду. Його з пораненням доправили до лікарні. Нападника затримали.
- Зеленський засудив замах на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо і назвав цей напад жахливим.