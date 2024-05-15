50 країн та організацій зі 160 запрошених підтвердили участь у Саміті миру

Зі 160 запрошених на Саміт миру країн та організацій участь підтвердили пів сотні, передає "Європейська правда" з посиланням на швейцарський мовник RTS.

Речник Федерального департаменту закордонних справ і спорту Швейцарії Ніколя Бідо повідомив, що країна "наполегливо працює на дипломатичному фронті, щоб переконати тих, хто ще не оголосив про свою участь", і розраховує на участь близько сотні запрошених сторін.

Наразі підтвердили свою участь у саміті президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Євроради Шарль Мішель, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та інші.

У швейцарському МЗС кажуть - організатори конференції хоч задоволені відповідям запрошених, але очікують більшого.

"Тут присутні основні європейські країни, але ми також хотіли б мати якомога більше країн з Півдня, тому що ми хочемо відкритої дискусії про всі можливості та міркування щодо досягнення миру в Україні", – наголосив Бідо.

Речник також додав, що на захід не запрошували Росію, бо вона висловила небажання долучатися до такого заходу. Але швейцарська сторона хотіла б "запустити процес, який би залучав Росію, тому ми підтримуємо з ними (росіянами. – Ред.) зв'язок".