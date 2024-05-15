50 країн та організацій зі 160 запрошених підтвердили участь у Саміті миру

Зі 160 запрошених на Саміт миру країн та організацій участь підтвердили пів сотні, передає "Європейська правда" з посиланням на швейцарський мовник RTS.
Речник Федерального департаменту закордонних справ і спорту Швейцарії Ніколя Бідо повідомив, що країна "наполегливо працює на дипломатичному фронті, щоб переконати тих, хто ще не оголосив про свою участь", і розраховує на участь близько сотні запрошених сторін.
Наразі підтвердили свою участь у саміті президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Євроради Шарль Мішель, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та інші.
У швейцарському МЗС кажуть - організатори конференції хоч задоволені відповідям запрошених, але очікують більшого.
"Тут присутні основні європейські країни, але ми також хотіли б мати якомога більше країн з Півдня, тому що ми хочемо відкритої дискусії про всі можливості та міркування щодо досягнення миру в Україні", – наголосив Бідо.
Речник також додав, що на захід не запрошували Росію, бо вона висловила небажання долучатися до такого заходу. Але швейцарська сторона хотіла б "запустити процес, який би залучав Росію, тому ми підтримуємо з ними (росіянами. – Ред.) зв'язок".
- Президент України Володимир Зеленський повідомив, що згідно з домовленостями із президенткою Швейцарії Віолою Амхерд перший Саміт миру відбудеться 15–16 червня в Бюргенштоці, поблизу міста Люцерн у Швейцарії.
- У лютому цього року глава ОПУ Андрій Єрмак заявив, що на перший Глобальний саміт миру Росію не запрошуватимуть. А от на другий саміт, вважає Єрмак, росіян можна покликати.
- Президент Зеленський говорив, що на саміті Україна розраховує на створення плану, після чого технічно країни працюватимуть щодо кожної з криз, утворених війною, та підготують документ подібно до того, як це було з зерновою ініціативою. "Це не значить, що Росія прийме цей документ. Ніхто не може гарантувати, хто там буде з їх боку, ми не знаємо. Але ми говоримо, що цей документ буде представлений перемовниками російській стороні. І ми будемо готові до другого саміту до відповідних дипломатичних кроків", – наголосив він, зазначивши, що Україні потрібен справедливий мир.
- Українська формула миру включає десять пунктів, зокрема – відновлення територіальної цілісності до кордонів 1991.