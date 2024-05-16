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В Ірландії падає підтримка основної опозиційної націоналістичної партії Sinn Fein

Політична сила втрачає голоси молоді та робітничого класу.

В Ірландії падає підтримка основної опозиційної націоналістичної партії Sinn Fein
Віцепрезидентка Sinn Fein та перший міністр Північної Ірландії Мішель О'Ніл
Фото: EPA/UPG

В Ірландії падає підтримка основної опозиційної партії країни Sinn Fein ("Ми самі по собі"), яка була на шляху до усунення чинного уряду.

Про це пише Bloomberg з посиланням на опитування Irish Times.

Підтримка лівої ірландської націоналістичної партії впала на п’ять пунктів до 23% після зниження на шість пунктів під час останнього опитування в лютому. Партія мала максимальний успіх у липні 2022 року – 36%.

“Це може викликати певну тривогу всередині партії, головною метою якої є возз’єднання Ірландії, і яка виступає за пошук альтернативних рішень соціальних проблем, включно зі житловою кризою”, ‒ зазначає видання.

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Sinn Fein ніколи раніше не керувала республікою, але як ніколи близька до цього завдяки підтримці виборців без права голосу, які хочуть змін, особливо молоді. Проте, згідно з останнім опитуванням, Sinn Fein найбільше втрачає голоси саме серед молодих виборців, а також серед виборців робітничого класу, які становили основу підтримки партії. Це може бути пов'язано з тим, що деякі з цих виборців натомість звернулися до незалежних кандидатів або дрібніших партій, які виступають за антиімміграційні заходи.

Наступне велике випробування для партії відбудеться на початку червня на місцевих виборах в Ірландії та виборах до Європейського парламенту.

  • Sinn Fein ‒ ірландська республіканська та демократична соціалістична політична партія, що існує як в Ірландській, так і в Північній Ірландії.
  • Раніше голова Sinn Fein Мері Лу Макдональд говорила про плани активізувати зусилля з об’єдання “двох Ірландій” в одну країну. Після відновлення роботи парламенту Північної Ірландії у лютому вона заявила, ірландська єдність тепер “на відстані дотику”.
  • Белфатська (Страстноп’ятнична) угода 1998 року піж урядами Ірландії та Великої Британії передбачає, що Північна Ірландія залишилася частиною Сполученого Королівства, але в майбутньому населення краю матиме право більшістю голосів вирішити питання об'єднання острова.
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