В Ірландії падає підтримка основної опозиційної націоналістичної партії Sinn Fein

В Ірландії падає підтримка основної опозиційної партії країни Sinn Fein ("Ми самі по собі"), яка була на шляху до усунення чинного уряду.

Про це пише Bloomberg з посиланням на опитування Irish Times.

Підтримка лівої ірландської націоналістичної партії впала на п’ять пунктів до 23% після зниження на шість пунктів під час останнього опитування в лютому. Партія мала максимальний успіх у липні 2022 року – 36%.

“Це може викликати певну тривогу всередині партії, головною метою якої є возз’єднання Ірландії, і яка виступає за пошук альтернативних рішень соціальних проблем, включно зі житловою кризою”, ‒ зазначає видання.

Sinn Fein ніколи раніше не керувала республікою, але як ніколи близька до цього завдяки підтримці виборців без права голосу, які хочуть змін, особливо молоді. Проте, згідно з останнім опитуванням, Sinn Fein найбільше втрачає голоси саме серед молодих виборців, а також серед виборців робітничого класу, які становили основу підтримки партії. Це може бути пов'язано з тим, що деякі з цих виборців натомість звернулися до незалежних кандидатів або дрібніших партій, які виступають за антиімміграційні заходи.

Наступне велике випробування для партії відбудеться на початку червня на місцевих виборах в Ірландії та виборах до Європейського парламенту.