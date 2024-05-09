Ірландія візьме участь у Глобальному саміті миру

Президент Володимир Зеленський провів розмову із прем’єром Ірландії Саймоном Гаррісом, який підтвердив, що країна братиме участь у Саміті миру.

Про це Зеленський повідомив у соцмережі X.

"Нейтральна Ірландія – не означає байдужа до несправедливості та відновлення миру. Щойно у телефонній розмові Прем'єр-міністр Саймон Гарріс підтвердив особисту участь у Саміті миру", - написав президент.

Він також подякував Ірландії за гуманітарну та логістичну допомогу.

"Ми також обговорили перспективи співпраці в галузі розмінування. Домовилися доручити командам якнайшвидше почати роботу над двосторонньою безпековою угодою в межах Вільнюської декларації G7", - підсумував Зеленський.

Саміт миру у Швейцарії