Ірландія візьме участь у Глобальному саміті миру

Президент Володимир Зеленський провів розмову із прем’єром Ірландії Саймоном Гаррісом, який підтвердив, що країна братиме участь у Саміті миру.
Про це Зеленський повідомив у соцмережі X.
"Нейтральна Ірландія – не означає байдужа до несправедливості та відновлення миру. Щойно у телефонній розмові Прем'єр-міністр Саймон Гарріс підтвердив особисту участь у Саміті миру", - написав президент.
Він також подякував Ірландії за гуманітарну та логістичну допомогу.
"Ми також обговорили перспективи співпраці в галузі розмінування. Домовилися доручити командам якнайшвидше почати роботу над двосторонньою безпековою угодою в межах Вільнюської декларації G7", - підсумував Зеленський.
Саміт миру у Швейцарії
- 15-16 червня уряд Швейцарії планує провести дводенну конференцію високого рівня. Учасники шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Саміт відбудеться на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн.
- Низка країн оголосили про свою участь у саміті, зокрема Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина, Нідерланди та інші. Участі Росії не передбачається.