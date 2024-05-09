Ґрету Тунберг оштрафували за блокування будівлі парламенту Швеції

Це вже третій випадок, коли відома активістка отримує судовий припис через участь у протестах.

21-річна кліматична активістка Ґрета Тунберг змушена буде сплатити державі 6 тисяч шведських крон (приблизно 550 доларів) через непокору органам правопорядку.

Як пише Deutsche Welle, суд у Стокгольмі оштрафував Тунберг через те, що у березні вона разом з іншими мітингарями щонайменше двічі влаштовувала акції протесту біля будівлі парламенту Швеції, блокуючи вхід для депутатів. Активісти не реагували на вимогу поліції припинити ці дії, тож їх вивели силою.

У суді Тунберг заявила, що відмовлялася припинити акцію, бо "ми переживаємо кліматичне лихо і маємо обов'язок діяти". Вона також поскаржилася судді, що "нинішні закони захищають видобувні компанії, а не людей та планету".

Для активістки це вже третій штраф від шведської Феміди за небажання коритися поліціянтам.