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Ґрету Тунберг оштрафували за блокування будівлі парламенту Швеції

Це вже третій випадок, коли відома активістка отримує судовий припис через участь у протестах.

Ґрету Тунберг оштрафували за блокування будівлі парламенту Швеції
Ґрета Тунберг
Фото: EPA/UPG

21-річна кліматична активістка Ґрета Тунберг змушена буде сплатити державі 6 тисяч шведських крон (приблизно 550 доларів) через непокору органам правопорядку.

Як пише Deutsche Welle, суд у Стокгольмі оштрафував Тунберг через те, що у березні вона разом з іншими мітингарями щонайменше двічі влаштовувала акції протесту біля будівлі парламенту Швеції, блокуючи вхід для депутатів. Активісти не реагували на вимогу поліції припинити ці дії, тож їх вивели силою.

У суді Тунберг заявила, що відмовлялася припинити акцію, бо "ми переживаємо кліматичне лихо і маємо обов'язок діяти". Вона також поскаржилася судді, що "нинішні закони захищають видобувні компанії, а не людей та планету".

Для активістки це вже третій штраф від шведської Феміди за небажання коритися поліціянтам. 

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