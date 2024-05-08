Пошкоджений знак на кордоні між Польщею і Білоруссю

Зранку 8 травня польські прикордонники були змушені гасити полум'я, яке охопило прикордонний знак на кордоні з Білоруссю. Його підпалили мігранти, передає RMF24.

Декілька мігрантів з білоруської сторони спробували знищити знак. Спочатку його намагалися пошкодити палицями, та коли це не вдалося, підпалили.

❗️Dziś rano na odcinku służbowej odpowiedzialności #PSGwBiałowieży kilku migrantów znajdujących się po białoruskiej stronie podjęło próbę zniszczenia polskiego znaku granicznego. Próbowali uszkodzić go kijami, gdy to się nie udało, podpalili go.

👉https://t.co/KKIBcfCJPg pic.twitter.com/AEfgRjso4m — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) May 8, 2024

Польські прикордонники заявили, що нападники були агресивними. У бік польських силовиків полетіло каміння і гілки дерев.

Прикордонслужба Польщі заявила, що це вже не вперше іноземці намагаються знищити знаки польського державного кордону. У відомстві нагадали, що знищення, пошкодження, видалення, переміщення або помилкове розміщення прикордонного знака є злочином і карається штрафом або позбавленням волі на строк до двох років.