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Мігранти підпалили польський прикордонний знак на кордоні з Білоруссю

Вогонь вдалося загасити; прикордонслужба Польщі заявляє, що не вперше фіксує схожі випадки.

Мігранти підпалили польський прикордонний знак на кордоні з Білоруссю
Пошкоджений знак на кордоні між Польщею і Білоруссю
Фото: скриншот відео

Зранку 8 травня польські прикордонники були змушені гасити полум'я, яке охопило прикордонний знак на кордоні з Білоруссю. Його підпалили мігранти, передає RMF24.

Декілька мігрантів з білоруської сторони спробували знищити знак. Спочатку його намагалися пошкодити палицями, та коли це не вдалося, підпалили.

Польські прикордонники заявили, що нападники були агресивними. У бік польських силовиків полетіло каміння і гілки дерев.

Прикордонслужба Польщі заявила, що це вже не вперше іноземці намагаються знищити знаки польського державного кордону. У відомстві нагадали, що знищення, пошкодження, видалення, переміщення або помилкове розміщення прикордонного знака є злочином і карається штрафом або позбавленням волі на строк до двох років.

  • У квітні польські прикордонники відбили спробу нелегального перетину кордону, який мала намір зробити група чисельністю понад 220 осіб. Вони прямували з Білорусі.
  • У березні на польсько-білоруському кордоні зафіксували рекорд нелегалів - за добу до ЄС намагалися незаконно потрапити 133 людини.
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