Зранку 8 травня польські прикордонники були змушені гасити полум'я, яке охопило прикордонний знак на кордоні з Білоруссю. Його підпалили мігранти, передає RMF24.
Декілька мігрантів з білоруської сторони спробували знищити знак. Спочатку його намагалися пошкодити палицями, та коли це не вдалося, підпалили.
❗️Dziś rano na odcinku służbowej odpowiedzialności #PSGwBiałowieży kilku migrantów znajdujących się po białoruskiej stronie podjęło próbę zniszczenia polskiego znaku granicznego. Próbowali uszkodzić go kijami, gdy to się nie udało, podpalili go.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) May 8, 2024
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Польські прикордонники заявили, що нападники були агресивними. У бік польських силовиків полетіло каміння і гілки дерев.
Прикордонслужба Польщі заявила, що це вже не вперше іноземці намагаються знищити знаки польського державного кордону. У відомстві нагадали, що знищення, пошкодження, видалення, переміщення або помилкове розміщення прикордонного знака є злочином і карається штрафом або позбавленням волі на строк до двох років.
- У квітні польські прикордонники відбили спробу нелегального перетину кордону, який мала намір зробити група чисельністю понад 220 осіб. Вони прямували з Білорусі.
- У березні на польсько-білоруському кордоні зафіксували рекорд нелегалів - за добу до ЄС намагалися незаконно потрапити 133 людини.