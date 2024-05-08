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Обраний президент Словаччини пропонує свою країну для проведення мирних переговорів між Україною і РФ

Пеллегріні запропонував "активізувати дипломатію".

Обраний президент Словаччини пропонує свою країну для проведення мирних переговорів між Україною і РФ
Президент Словаччини Петер Пеллегріні
Фото: EPA/UPG

Обраний президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що в разі потреби запропонує свою країну для проведення мирних переговорів між Україною і РФ, передає Aktuality.

Пеллегріні, коментуючи річницю завершення Другої світової війни, сказав, що перед європейськими політиками, зокрема словацькими, стоїть фундаментальне завдання – забезпечити мир в Україні а, отже, у Європі.

Майбутній словацький президент додав, що 79 років без війни викликали певну девальвацію самого миру, і тепер люди сприймають його це як щось зрозуміле. 

"На жаль, зараз ми бачимо, що це не так. У зв'язку з війною в Україні зброя потихеньку починає гриміти і в інших частинах Європи та світу. Говорять про перекидання військ на російсько-українську війну, багато хто готує плани військового конфлікту, а дипломатія робить жорсткішим свій словниковий запас. Давайте поговоримо про припинення вогню, про мирні сценарії, активізуємо дипломатію і розглядатимемо зброю як останній засіб", – сказав Пеллегріні.

  • На мирних переговорах між Україною і РФ наполягають, зокрема, Китай і Туреччина. 
  • Цьогоріч турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив у відеозверненні до учасників саміту “Україна-Південно-Східна Європа”, що готовий прийняти перемовини на своїй території.
  • У квітні 2022-го угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан запросив російського диктатора Володимира Путіна на мирні переговори до Угорщини разом із президентом України Володимиром Зеленським, президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи пропозиції таких перемовин, заявляв, що упродовж 2014-2022 років наша держава провела близько 200 раундів переговорів з Росією. За цей період досягнули 20 угод про припинення вогню і всіх їх Росія швидко порушила.
  • Тим часом Україна ініціює Глобальний саміт миру, який 15-16 червня відбудеться на території Швейцарії. Росію туди не запросили. 
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