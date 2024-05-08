В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
Затримали двох полковників УДО, які на замовлення ФСБ готували замах на Зеленського
Затримали двох полковників УДО, які на замовлення ФСБ готували замах на Зеленського
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
“Інавгурацію” Путіна відвідають сім країн ЄС, – Reuters
“Інавгурацію” Путіна відвідають сім країн ЄС, – Reuters
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
На "гарячому" затримали агентів РФ, які передавали інформацію про дислокацію ЗСУ на Київщині та Черкащині
На "гарячому" затримали агентів РФ, які передавали інформацію про дислокацію ЗСУ на Київщині та Черкащині
Учасниця Євробачення від України впала під час репетиції
Учасниця Євробачення від України впала під час репетиції
Уряд продовжив на місяць відстрочку від призову, надану рішенням Мінекономіки
Уряд продовжив на місяць відстрочку від призову, надану рішенням Мінекономіки
ГоловнаСвіт

У Північній Македонії тривають президентські та парламентські вибори

Результати виборів вплинуть на шанси балканської країни на членство у Євросоюзі.

У Північній Македонії тривають президентські та парламентські вибори
Фото: EPA/UPG

У Північній Македонії сьогодні тривають парламентські вибори, а також другий тур президентських виборів, повідомляє Німецька хвиля.

Очікується, що результати голосування вплинуть на шанси цієї балканської країни приєднатися до Європейського Союзу.

У другому турі президентських виборів чинний президент Стево Пендаровскі, якого підтримує керівна лівоцентристська коаліція, протистоїть кандидатці від правого крила Гордані Сіляновській-Давковій. Оскільки посада президента є здебільшого церемоніальною, парламентські вибори вважаються важливішими.

Виборці обиратимуть своїх представників із 1700 кандидатів на 120 місць в однопалатній асамблеї.

Перший тур президентських виборів у Північній Македонії відбувся два тижні тому. Він став перевіркою того, кому віддадуть перевагу виборці. Сіляновська-Давкова з націоналістичної опозиційної партії ВМРО-ДПМНЕ, яка очолює коаліцію з 22 політсил під назвою “Ваша Македонія”, отримала переконливу перемогу у першому турі. Вона набрала 41,2% голосів проти 20,5% соціал-демократа Пендаровскі.

Кілька опитувань показали, що у другому турі опозиція має вагому перевагу над урядовою коаліцією.

  • Північна Македонія є кандидатом на вступ до ЄС з 2005 року, але переговори про членство почалися лише в 2022 році, і очікується, що процес триватиме роками.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies