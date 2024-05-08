У Північній Македонії тривають президентські та парламентські вибори

Результати виборів вплинуть на шанси балканської країни на членство у Євросоюзі.

У Північній Македонії сьогодні тривають парламентські вибори, а також другий тур президентських виборів, повідомляє Німецька хвиля.

Очікується, що результати голосування вплинуть на шанси цієї балканської країни приєднатися до Європейського Союзу.

У другому турі президентських виборів чинний президент Стево Пендаровскі, якого підтримує керівна лівоцентристська коаліція, протистоїть кандидатці від правого крила Гордані Сіляновській-Давковій. Оскільки посада президента є здебільшого церемоніальною, парламентські вибори вважаються важливішими.

Виборці обиратимуть своїх представників із 1700 кандидатів на 120 місць в однопалатній асамблеї.

Перший тур президентських виборів у Північній Македонії відбувся два тижні тому. Він став перевіркою того, кому віддадуть перевагу виборці. Сіляновська-Давкова з націоналістичної опозиційної партії ВМРО-ДПМНЕ, яка очолює коаліцію з 22 політсил під назвою “Ваша Македонія”, отримала переконливу перемогу у першому турі. Вона набрала 41,2% голосів проти 20,5% соціал-демократа Пендаровскі.

Кілька опитувань показали, що у другому турі опозиція має вагому перевагу над урядовою коаліцією.