У Німеччині протягом дня напали на двох політиків

У Німеччині скоїли напади на ще двох політиків. У Берліні напали на члена СДПН, сенаторку з питань економіки Франциску Гіффай, а в Дрездені – на неназваного політика з партії "зелених".

Про це пише DW.

Зазначається, що на Франциску Гіффай напали у вівторок, 7 травня, у бібліотеці районі Рудів, щов Берліні. Невідомий чоловік раптово вдарив 46-річну Гіффай ззаду по голові та шиї сумкою з твердим вмістом.

Жінку доставили до лікарні, де їй призначили амбулаторне лікування травм голови та шиї. Правоохоронці не уточнили, чи вдалося згодом затримати підозрюваного, який втік із місця злочину. Про мотиви нападу також нічого не повідомляється.

Того ж дня, 7 травня, у Дрездені стався напад на 47-річну жінку-політика, ім'я якої не називають. Жертва нападу разом із супроводжуючими розклеювала передвиборчі плакати, коли до неї підійшов чоловік. Він відштовхнув політика, зірвав два плакати і почав ображати присутніх. Після цього також підійшла жінка, яка плюнула до представниці партії "зелених".

Правоохоронці затримали обох підозрюваних у нападі. 34-річного чоловіка підозрюють у завданні тілесних ушкоджень, погроз, образ і псування чужого майна. 24-річну жінку – у нанесенні тілесних ушкоджень.

Минулого тижня у різних регіонах Німеччини було скоєно кілька нападів на політиків.