США призупинили постачання бомб до Ізраїлю через операції у Рафаху

США призупинили постачання бомб до Ізраїлю через побоювання, що Ізраїль наближається до рішення розпочати широкомасштабний військовий наступ на місто Рафах на півдні Смуги Гази, проти якого виступає президент Джо Байден.

Про це пише Bloomberg з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації.

Пакет мав містити 3500 бомб: половина вагою приблизно 900 кг і половина ‒ 220 кг.

Чиновник додав, що адміністрація стурбована шкодою, яку більші бомби можуть завдати густонаселеним містам, таким як Рафах, де переховуються понад 1 мільйон переміщених палестинців.

За його словама, США ще не прийняли остаточного рішення щодо того, як продовжити постачання.

Призупинка постачання стало однією з найбільших розбіжностей між США та Ізраїлем після нападу ХАМАСу 7 жовтня, під час якого загинуло 1200 цивільних і ще приблизно 250 терористи ХАМАСу взяли у заручники.