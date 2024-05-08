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США призупинили постачання бомб до Ізраїлю через операції у Рафаху

Пакет мав містити 3500 боєприпасів.

США призупинили постачання бомб до Ізраїлю через операції у Рафаху
Рафах, Смуга Гази. 7 травня 2024 року
Фото: EPA/UPG

США призупинили постачання бомб до Ізраїлю через побоювання, що Ізраїль наближається до рішення розпочати широкомасштабний військовий наступ на місто Рафах на півдні Смуги Гази, проти якого виступає президент Джо Байден.

Про це пише Bloomberg з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації.

Пакет мав містити 3500 бомб: половина вагою приблизно 900 кг і половина ‒ 220 кг.

Чиновник додав, що адміністрація стурбована шкодою, яку більші бомби можуть завдати густонаселеним містам, таким як Рафах, де переховуються понад 1 мільйон переміщених палестинців. 

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За його словама, США ще не прийняли остаточного рішення щодо того, як продовжити постачання.

Призупинка постачання стало однією з найбільших розбіжностей між США та Ізраїлем після нападу ХАМАСу 7 жовтня, під час якого загинуло 1200 цивільних і ще приблизно 250 терористи ХАМАСу взяли у заручники.

  • США протягом тривалого часу були найбільшим і найнадійнішим військовим партнером Ізраїлю, але Байден закликав уряд прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу зробити більше для захисту цивільних осіб у Газі. 
  • У квітні після вбивства гуманітарних працівників під час ізраїльського удару президент США заявив Нетаньягу, що подальша підтримка Єрусалиму американцями залежатиме саме від нових кроків із захисту цивільних.
  • Вчора стало відомо, що ізраїльські війська отримали "оперативний контроль" над пунктом перетину кордону між Смугою Гази та Єгиптом, який розташований поблизу міста Рафах.
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