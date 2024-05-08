Армія Ізраїлю взяла під контроль пункт пропуску між Газою та Єгиптом

ООН попереджає, що два головних маршрути постачання гуманітарної допомоги тепер відрізані.

Ізраїльські війська отримали "оперативний контроль" над пунктом перетину кордону між Смугою Гази та Єгиптом, який розташований поблизу міста Рафах.

Як пише BBС, після інтенсивного нічного обстрілу на КПП заїхала танкова бригада ЦАХАЛ.

Оскільки пункт перетину в бік Ізраїлю Керем Шалом також контролюється урядовими військами, до Гази фактично припинено постачання гуманітарної допомоги наземними шляхами. Також палестинці більше не можуть виїхати із Сектору в Єгипет, оскільки КПП біля Рафаху був єдиним.

ООН висловила занепокоєння тим, що два головних маршрути для біженців та допомоги фактично відрізані. Натомість Сполучені Штати заявляють, що ізраїльська сторона пообіцяла відкрити пункт Керем Шалом у середу.