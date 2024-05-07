​В Естонії 9 травня заборонили демонстрацію російської символіки

Естонська поліція не реєструватиме публічні збори, якщо є підстави вважати, що заходи розпалюватимуть ворожнечу і на них демонструватимуть символіку Росії.

Про це повідомляє ERR.

"Поліція не забороняє вшановувати пам'ять загиблих, але заборонено підтримка агресії. Тому заборонено публічні збори: ходи та інші скупчення людей з використанням забороненої символіки або вираження підтримки військових злочинів з боку Росії", - сказав керівник Нарвського відділення поліції Індрека Пюві.

На території двох префектур минулі роки відбувались подібні збори, тому розпорядженням префекта була додатково встановлена заборона на публічні збори.

Поліція буде посиленим складом слідкувати за дотриманням та запобіганням порушення порядку, зокрема біля Військового цвинтаря в Таллінні буде присутня діалогова поліція.

“Люди можуть прийти на цвинтар, схилити голову, покласти квіти, запалити свічки, підтримки військових дій. Все це має відбуватись спокійно, гідно та з повагою. Не треба використовувати для цього символіку, прапори, стрічки та все, що можна розцінити як підтримку військових дій. Не має бути символіки, яка підтримує агресію, на одязі, речах, сумках і так далі", - зазначили правоохоронці.