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​В Естонії 9 травня заборонили демонстрацію російської символіки

Також заборонено демонструвати підтримку російської агресії.

​В Естонії 9 травня заборонили демонстрацію російської символіки
​В Естонії 9 травня заборонили демонстрацію російської символіки

Естонська поліція не реєструватиме публічні збори, якщо є підстави вважати, що заходи розпалюватимуть ворожнечу і на них демонструватимуть символіку Росії.

Про це повідомляє ERR.

"Поліція не забороняє вшановувати пам'ять загиблих, але заборонено підтримка агресії. Тому заборонено публічні збори: ходи та інші скупчення людей з використанням забороненої символіки або вираження підтримки військових злочинів з боку Росії", - сказав керівник Нарвського відділення поліції Індрека Пюві.

На території двох префектур минулі роки відбувались подібні збори, тому розпорядженням префекта була додатково встановлена заборона на публічні збори.

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Поліція буде посиленим складом слідкувати за дотриманням та запобіганням порушення порядку, зокрема біля Військового цвинтаря в Таллінні буде присутня діалогова поліція.

“Люди можуть прийти на цвинтар, схилити голову, покласти квіти, запалити свічки, підтримки військових дій. Все це має відбуватись спокійно, гідно та з повагою. Не треба використовувати для цього символіку, прапори, стрічки та все, що можна розцінити як підтримку військових дій. Не має бути символіки, яка підтримує агресію, на одязі, речах, сумках і так далі", - зазначили правоохоронці.

  • Берлінська влада заборонила російські прапори під час заходів до 9 травня. Також було прийнято рішення заборонити військову форму, плакати з літерами V або Z та інші символи і знаки, які можуть бути використані для прославлення російської агресії, російські військові марші та пісні.
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