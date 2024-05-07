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Зеленський обговорив з президентом Фінляндії оборонну співпрацю та будівництво укриттів

Александр Стубб підтвердив свою участь у Саміті миру у Швейцарії.

Зеленський обговорив з президентом Фінляндії оборонну співпрацю та будівництво укриттів
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом, під час якої обговорив з ним питання оборонного співробітництва.

Про це Зеленський повідомив у соцмережі Х.

"Подякував за лідерство в реалізації пункту Формули миру щодо екологічної безпеки та активну залученість в інших напрямах. Президент Фінляндії підтвердив свою участь у Саміті миру у Швейцарії", - написав він.

Співрозмовники також обговорили продовження оборонної співпраці та можливість використання фінського досвіду побудови цивільних укриттів.

"Вдячний Фінляндії за всю допомогу та підтримку", - додав Зеленський.

Раніше президент Фінляндії Стубб наголосив, що партнерам необхідно максимально підтримати Україну навесні і влітку.

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