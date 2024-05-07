На війні загинув захисник Маріуполя Назарій “Грінка” Гринцевич

На війні загинув наймолодший захисник "Азовсталі" Назарій "Грінка" Гринцевич, який після повернення з полону продовжив службу у своїй бригаді.
Про це повідомляє Суспільне.
Назарій Гринцевич був одним із наймолодших військових, які брали участь в обороні Азовсталі. Він разом із побратимами три місяці тримав оборону на "Азовсталі", після чого потрапив у полон. Понад 4 місяці його тримали в колонії на окупованій території Донецької області.
Назарій також був командиром взводу оптичних спостерігачів у підрозділі "Контакт 12".
10 березня Назарію Грінці виповнився 21 рік.
Про життя "азовця" Назарія Гринцевича, оборону Маріуполя, полон і однолітків читайте у матеріалі на LB.ua.