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На війні загинув захисник Маріуполя Назарій “Грінка” Гринцевич

Назарій Гринцевич був наймолодшим захисником "Азовсталі", пройшов російський полон, а потім продовжив службу у своїй бригаді. 

На війні загинув захисник Маріуполя Назарій “Грінка” Гринцевич
Фото: скрин відео

На війні загинув наймолодший захисник "Азовсталі" Назарій "Грінка" Гринцевич, який після повернення з полону продовжив службу у своїй бригаді. 

Про це повідомляє Суспільне.

Назарій Гринцевич був одним із наймолодших військових, які брали участь в обороні Азовсталі. Він разом із побратимами три місяці тримав оборону на "Азовсталі", після чого потрапив у полон. Понад 4 місяці його тримали в колонії на окупованій території Донецької області.

Назарій також був командиром взводу оптичних спостерігачів у підрозділі "Контакт 12".

10 березня Назарію Грінці виповнився 21 рік.

Про життя "азовця" Назарія Гринцевича, оборону Маріуполя, полон і однолітків читайте у матеріалі на LB.ua.

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