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НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення мера Очакова

Під час війни посадовець разом із дружиною придбав квартиру в Іспанії вартістю понад 5 млн грн.

НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення мера Очакова
Фото: Цензор

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки незаконного збагачення на суму понад 12 мільйонів гривень та ознаки декларування недостовірних відомостей на суму понад 3 мільйони гривень після перевірки декларацій міського голови Очакова Сергія Бичкова за 2021 та 2022 роки.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

За інформацією Нацагентства, під час війни, у 2022 році, посадовець разом із дружиною придбав у власність квартиру в Іспанії площею 122,31 кв. м вартістю понад 5 млн грн. Крім того, він отримав, нібито від матері, подарунки у вигляді готівки на понад 12 млн грн, що значно перевищує її законні доходи.

Також під час повної перевірки декларацій встановлено, що дружина посадовця отримала на свій банківський рахунок понад 300 тис. грн від фізичної особи-підприємця, який неодноразово виконував роботи та надавав послуги для Очаківської міськради.

"Він повідомив, що ці кошти були отримані нібито на придбання автомобіля для Очаківської міської ради. Ці твердження спростовано під час перевірки. Зазначені кошти дружина витратила на придбання одягу", - уточнюється в повідомленні.

За результатами встановлених фактів НАЗК склало обґрунтовані висновки за ст. 368-5 (незаконне збагачення) та ч. 1 ст. 366-2 ККУ (внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації) та направило їх до Національної поліції.

У 2020 році Сергій Бичков переміг на виборах мера як кандидат від "Слуги Народу". Він - капітан-лейтенант запасу, був секретарем Очаківської міської ради, депутатом Очаківської міської ради V та VI скликань. З лютого 2015 року – виконувач обов’язків Очаківського міського голови, а з 25 жовтня 2015 року був міським головою.

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